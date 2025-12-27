ALLE NFL-Highlights auf Joyn
Detroit Lions: Verlieren für den Spielplan der NFL-Saison 2026
- Veröffentlicht: 28.12.2025
- 00:40 Uhr
- ran
Kurz vor Ende der Regular Season gibt es immer mehr Klarheit zum Spielplan der kommenden Saison. Das Division-Abschneiden der Teams hat dabei eine nicht zu unterschätzende Bedeutung.
Die NFL-Saison 2025 befindet sich in ihrer heißen Phase.
Kurz vor Ende der Regular Season richtet sich bei einigen Franchises der Blick aber nicht auf die Playoffs, sondern bereits auf die kommende Spielzeit.
Auch für Teams, die keine Postseason-Spots mehr erreichen können, haben die abschließenden Spiele noch Aussagekraft. Im Fokus steht dabei das Abschneiden in den jeweiligen Divisions, was Auswirkung auf die Gegner im kommenden Jahr hat.
ran gibt einen Überblick über die Zusammenstellung des Spielplans der Saison 2026.
NFL-Spielplan 2026: So werden die Duelle ermittelt
Die NFL ermittelt ihren Spielplan anhand einer konkreten Formel, die die Gegner der 32 Franchises bestimmt. 14 der 17 Spiele des NFL-Spielplan werden dabei unabhängig vom Abschneiden in der Vorsaison ermittelt:
- Heim- und Auswärtsspiele gegen die drei Gegner seiner Division (insgesamt sechs Spiele)
- Spiele gegen vier Teams aus einer anderen Division innerhalb seiner Conference in einem rotierenden Dreijahreszyklus (2026: AFC East vs. AFC West, AFC North vs. AFC South, NFC East vs. NFC West, NFC North vs. NFC South)
- Spiele gegen vier Teams aus einer Division der anderen Conference in einem rotierenden Vierjahreszyklus (2026: AFC East vs. NFC North, AFC North vs. NFC South, AFC South vs. NFC East, AFC West vs. NFC West)
Drei weitere Duelle des Spielplans ergeben sich abhängig vom Abschneiden aus der Vorsaison.
- Zwei Gegner innerhalb der Conference, basierend auf der Platzierung des Vorjahres. In diesen Spielen trifft das erstplatzierte Team auf die erstplatzierten Teams der beiden Divisionen derselben Conference, gegen die das Team in dieser Saison nicht spielen wird. Die zweit-, dritt- und viertplatzierten Teams einer Conference werden auf die gleiche Weise gegeneinander antreten.
- Ein Gegner aus einer anderen Conference, basierend auf der Platzierung des Vorjahres in einem rotierenden Vierjahreszyklus. In diesen Spielen trifft die erstplatzierte Mannschaft einer Division auf die erstplatzierte Mannschaft einer Division der anderen Conference, gegen die sie in dieser Saison nicht spielen wird. Die zweit-, dritt- und viertplatzierten Mannschaften jeder Division werden auf die gleiche Weise gegeneinander antreten. Die Heimmannschaft für dieses Spiel wechselt. (2026: AFC East at NFC West, AFC North at NFC East, AFC South at NFC North, AFC West at NFC South)
NFL-Spielplan 2026: Spezielle Situation für Detroit Lions
Für die Detroit Lions steht nach der 10:23-Niederlage in Woche 17 gegen die Minnesota Vikings fest, dass sie nach zwei Jahren in Serie mit Playoff-Teilnahme 2025 nicht an der Postseason teilnehmen werden.
Durch die Pleite liegt das Team um Star-Receiver Amon-Ra St. Brown derzeit auf dem letzten Platz in der NFC North. Mit einem Heimsieg der Vikings gegen die Green Bay Packers oder einer Niederlage der Lions bei den Chicago Bears am letzten Spieltag – oder wenn beide Spiele unentschieden enden sollten – würden die Lions den vierten Platz in der Division belegen.
Damit würden die Lions 2026 auch den Spielplan des Tabellenletzten erhalten, der zu Duellen mit schwächeren Teams führt.
Bisher stehen die Heimspiele gegen die Divisiongegner Chicago Bears, Green Bay Packers und Minnesota Vikings sowie die NFC South Teams New Orleans Saints und Tampa Bay Buccaneers als auch die AFC East Klubs New England Patriots und New York Jets fest. Zudem geht es auswärts neben den Bears, Packers und Vikings gegen die Buffalo Bills und Miami Dolphins (AFC East) sowie Carolina Panthers und Atlanta Falcons (NFC South).
Die Partien gegen die positionsgleichen Teams der NFC East und AFC South (jeweils zu Hause) und NFC West (auswärts) entscheidet der Platz in der Division. Als Vierter würde dies Spiele gegen die Tennessee Titans, New York Giants und Arizona Cardinals bedeuten, auf dem dritten Platz ginge es gegen die Indianapolis Colts, Washington Commanders und San Francisco 49ers.
Mit Blick auf die Playoffs in der kommenden Saison könnten genau diese drei Duelle das Zünglein an der Waage sein.