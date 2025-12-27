Detroit Lions: Verlieren für den Spielplan der NFL-Saison 2026

Kurz vor Ende der Regular Season gibt es immer mehr Klarheit zum Spielplan der kommenden Saison. Das Division-Abschneiden der Teams hat dabei eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Die NFL-Saison 2025 befindet sich in ihrer heißen Phase. Kurz vor Ende der Regular Season richtet sich bei einigen Franchises der Blick aber nicht auf die Playoffs, sondern bereits auf die kommende Spielzeit. Highlights und ausgewählte Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Auch für Teams, die keine Postseason-Spots mehr erreichen können, haben die abschließenden Spiele noch Aussagekraft. Im Fokus steht dabei das Abschneiden in den jeweiligen Divisions, was Auswirkung auf die Gegner im kommenden Jahr hat. ran gibt einen Überblick über die Zusammenstellung des Spielplans der Saison 2026.

NFL-Spielplan 2026: So werden die Duelle ermittelt Die NFL ermittelt ihren Spielplan anhand einer konkreten Formel, die die Gegner der 32 Franchises bestimmt. 14 der 17 Spiele des NFL-Spielplan werden dabei unabhängig vom Abschneiden in der Vorsaison ermittelt: - Heim- und Auswärtsspiele gegen die drei Gegner seiner Division (insgesamt sechs Spiele) - Spiele gegen vier Teams aus einer anderen Division innerhalb seiner Conference in einem rotierenden Dreijahreszyklus (2026: AFC East vs. AFC West, AFC North vs. AFC South, NFC East vs. NFC West, NFC North vs. NFC South) - Spiele gegen vier Teams aus einer Division der anderen Conference in einem rotierenden Vierjahreszyklus (2026: AFC East vs. NFC North, AFC North vs. NFC South, AFC South vs. NFC East, AFC West vs. NFC West)

Drei weitere Duelle des Spielplans ergeben sich abhängig vom Abschneiden aus der Vorsaison. - Zwei Gegner innerhalb der Conference, basierend auf der Platzierung des Vorjahres. In diesen Spielen trifft das erstplatzierte Team auf die erstplatzierten Teams der beiden Divisionen derselben Conference, gegen die das Team in dieser Saison nicht spielen wird. Die zweit-, dritt- und viertplatzierten Teams einer Conference werden auf die gleiche Weise gegeneinander antreten. - Ein Gegner aus einer anderen Conference, basierend auf der Platzierung des Vorjahres in einem rotierenden Vierjahreszyklus. In diesen Spielen trifft die erstplatzierte Mannschaft einer Division auf die erstplatzierte Mannschaft einer Division der anderen Conference, gegen die sie in dieser Saison nicht spielen wird. Die zweit-, dritt- und viertplatzierten Mannschaften jeder Division werden auf die gleiche Weise gegeneinander antreten. Die Heimmannschaft für dieses Spiel wechselt. (2026: AFC East at NFC West, AFC North at NFC East, AFC South at NFC North, AFC West at NFC South)

