- Anzeige -
- Anzeige -
ALLE NFL-Highlights auf Joyn

NFL: Wegen Tank Bowl - Zoff zwischen Las Vegas Raiders und Maxx Crosby?

  • Aktualisiert: 26.12.2025
  • 23:30 Uhr
  • Christian Stüwe

Am Sonntag spielen die Las Vegas Raiders gegen die New York Giants, der Verlierer bekommt mit großer Wahrscheinlichkeit den Top-Pick im Draft 2026. Raiders-Star Maxx Crosby erklärte aber gerade erst, dass ihn der Nummer-eins-Pick nicht interessiere. Nun wurde er trotzdem aus dem Kader gestrichen, was zu einem heftigen Streit geführt haben soll.

Tank Bowl? Toilet Bowl?

Wie auch immer, das anstehende Spiel zwischen den beiden aktuell schlechtesten Teams der NFL erregt aktuell einige Aufmerksamkeit.

Sowohl die New York Giants als auch die Las Vegas Raiders stehen bei 2-13. Der Verlierer des direkten Duells am Sonntag (22:05 Uhr im Liveticker auf ran.de) hat allerbeste Chancen, sich den Nummer-eins-Pick im Draft 2026 zu sichern.

Weshalb man getrost davon ausgehen darf, dass beide Teams nicht das allergrößte Interesse daran haben werden, das Spiel zu gewinnen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Maxx Crosby: "Top-Pick ist mir scheißegal"

Ganz anders jedoch der von Ehrgeiz getriebene Maxx Crosby. "Ehrlich gesagt ist mir der Nummer-eins-Pick scheißegal", stellte der Star-Verteidiger der Raiders noch am Dienstag klar.

"Dafür spiele ich nicht, das ist nicht mein Job. Mein Job ist es, der beste Defensive End der Welt zu sein. Darauf konzentriere ich mich jeden Tag", erklärte Crosby, der betonte, für sein Team abliefern zu wollen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Doch die Raiders hatten offensichtlich andere Pläne. Das Team aus der Zockermetropole strich Crosby aus dem Kader für das Spiel gegen die Giants und auch für das letzte Spiel in Week 18 gegen die Kansas City Chiefs. Dies bestätigte Head Coach Pete Carroll auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Zuvor wurde bereits Star-Tight-End Brock Bowers auf IR gesetzt, genauso wie Safety Jeremy Chinn.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Crosby soll das Trainingsgelände der Raiders verlassen haben

Was grundsätzlich auch nachvollziehbar ist. Crosby plagt sich tatsächlich seit Oktober mit einer Knieverletzung herum, mit Blick auf die Zukunft scheint eine Pause sinnvoll.

Der 28-Jährige fühlt sich aber einsatzbereit und will unbedingt spielen. Weshalb es nun offenbar zum Streit mit den Verantwortlichen der Raiders kam.

Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs SaO PAULO, SP - 05.09.2025: LOS ANGELES CHARGERS X KANSAS CITY CHIEFS - The match between the Los Angeles Chargers and Kansas City Chiefs opens the 2025-26...

Alle Highlights der NFL live auf Joyn

Die wichtigsten Szenen aller Spiele hier zum Nachschauen.

Dem Sportreporter Jay Glazer zufolge habe Crosby "vehement" gegen die Entscheidung protestiert und das Gelände der Raiders im Anschluss verlassen.

Was nun sogar Fragezeichen hinter die Zukunft des Ausnahme-Defensive-Ends in Las Vegas setzen könnte.

Der Tank Bowl wird nicht nur mit Spannung erwartet - er sorgt sogar schon im Vorfeld für heftige Schlagzeilen.

Mehr News und Videos

Metcalf-Posse geht weiter - Lions-Fan gibt Pressekonferenz

  • Video
  • 01:29 Min
  • Ab 0
Jordan Love muss pausieren
News

Packers-Quarterback Love muss gegen Baltimore aussetzen

  • 26.12.2025
  • 22:37 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Buffalo Bills at Cleveland Browns Dec 21, 2025; Cleveland, Ohio, USA; Cleveland Browns defensive end Myles Garrett (95) is introduced prior to a game against the ...
News

NFL: Worum es am 17. Spieltag (noch) geht

  • 26.12.2025
  • 21:50 Uhr

NFL: Lamar Jackson sehr fraglich! Baltimore Ravens bangen

  • Video
  • 02:26 Min
  • Ab 0
New England Patriots v Baltimore Ravens - NFL 2025
News

Ravens "genervt" von Lamar? Wilde Trade-Gerüchte um Miami

  • 26.12.2025
  • 16:10 Uhr
Las Vegas Raiders v Denver Broncos
News

Playoff Picture: Noch ein Statement - Broncos festigen Platz 1!

  • 26.12.2025
  • 15:36 Uhr
DETROIT, MI - DECEMBER 21: Detroit Lions Head Coach Dan Campbell exasperated, but gives credit to the Steelers and Pittsburgh Steelers head coach Mike Tomlin for their win after the game between Pi...
News

Lions am Boden: "So kann man kein Spiel gewinnen"

  • 26.12.2025
  • 14:56 Uhr

NFL: So begeistert Stefon Diggs seine Fans zu Weihnachten

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Denver Broncos at Kansas City Chiefs Dec 25, 2025; Kansas City, Missouri, USA; Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce (87) after the game at GEHA Field at Arro...
News

Emotionale Worte! Kelce vor Karriereende?

  • 26.12.2025
  • 12:36 Uhr

HIGHLIGHTS: Chiefs offensiv nicht existent - Broncos mit viel Mühe

  • Video
  • 05:59 Min
  • Ab 0