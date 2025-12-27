ALLE NFL-Highlights auf Joyn
NFL - Kansas City Chiefs: Hört Travis Kelce auf? Fragen und Antworten zur Entscheidung
- Veröffentlicht: 27.12.2025
- 12:19 Uhr
- Franziska Wendler
Beendet Travis Kelce seine NFL-Karriere? ran beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Entscheidungsfindung des Tight Ends.
Hört er auf? Oder doch nicht?
Diese Fragen dürften sich aktuell viele NFL-Fans stellen, speziell die Anhänger der Kansas City Chiefs. Die Zukunft von Star-Tight-End Travis Kelce ist seit geraumer Zeit eines der heiß diskutiertesten Themen in der Welt des American Football.
Noch eine Partie ist für die Franchise in der Regular Season zu absolvieren, dann steht für die Spieler nach dem Verpassen der Playoffs der frühzeitige Urlaub auf dem Programm.
Wie ist der aktuelle Stand bei dem 36-Jährigen? ran bedantwortet die wichtigsten Fragen.
Wie sieht seine vertragliche Situation aus?
Am 29. April 2024 unterzeichnete der Tight End eine Vertragsverlängerung über zwei Jahre und 34,25 Millionen US-Dollar, die ihn zum höchstbezahlten Spieler seiner Positionsgruppe in der NFL machte.
Sein Kontrakt läuft dementsprechend nach der aktuell laufenden Saison aus. Sollte er sich mit den Chiefs auf eine weitere Zusammenarbeit einigen, wäre ein neuer Vertrag notwendig.
Externer Inhalt
Wie würde sich Kelce aus der NFL verabschieden?
In Woche 17 stand für die Kansas City Chiefs das letzte Heimspiel der Saison auf dem Programm. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag unterlag das Team dabei den Denver Broncos mit 13:20.
Kelce stand auf dem Feld und fing auch in seinem 190. NFL-Spiel einen Pass – Rekord in der besten Football-Liga der Welt.
- Playoff Picture: Noch ein Statement - Broncos festigen Platz 1
- Ravens "genervt" von Lamar? Wilde Trade-Gerüchte um Miami
Da die Chiefs in Woche 18 bei den Las Vegas Raiders antreten, wäre die Pleite im Falle eines Rücktritts sein letztes Heimspiel gewesen. Und das mit dem dritten Quarterback des Teams in der Verantwortung, Chris Oladokun. Patrick Mahomes und Backup Gardner Minshew verletzten sich bekanntlich zuvor schwer.
Im Stadion vor Ort waren unter anderem die Eltern des Tight Ends und seine Verlobte, Popstar Taylor Swift, anwesend.
Was sagte Kelce nach der Partie zum Thema Rücktritt?
Der dreimalige Super-Bowl-Sieger sprach nach des Spiel von einer "Menge Emotionen. Jeder auf der Welt guckt dir zu. Du kannst mit den jungen Spielern zur Primetime im Fernsehen spielen. Und diese jungen Kerle bekommen die Chance, zu sehen, wie das NFL-Leben wirklich ist."
Ein Karriereende bestätigen oder verneinen wollte Kelce derweil nicht. "Ich werde die Entscheidung mit meiner Familie, Freunden und den Chiefs treffen, wenn die Zeit dafür da ist."
Was äußerte Kelce bereits zuvor zum Thema Karriereende?
Kurz vor dem Spiel sagte Kelce in einem Interview mit dem früheren Chiefs-Tight-End Tony Gonzalez bei "Prime Video", er sei in Hinblick auf seine Zukunft motiviert, müsse aber "die richtige Entscheidung" für sich treffen.
"Ich kann nur hoffen, dass die Chiefs bereit sind, mich zurückzuholen, wenn ich zurückkommen möchte, also ist das eine wechselseitige Sache. Aber gleichzeitig versuche ich zu diesem Zeitpunkt in diesem Jahr einfach, die Saison zu Ende zu spielen, dem Chiefs Kingdom alles zu geben, was ich habe, und mit etwas Flair auf dem Feld zu stehen."
NFL: Teams mit den meisten Playoff-Siegen seit 2010
Playoff-Siege in den vergangenen 15 Jahren
Die Playoffs werfen ihre Schatten voraus. Am 8. Januar geht's bereits los mit der Wildcard Round. Doch welche Teams waren in den Playoffs in den letzten 15 Jahren eigentlich am erfolgreichsten, wer hat die meisten Siege? Hier das Ranking.
Arizona Cardinals
1 Playoffsieg
zuletzt in der Divisional Round 2015/16 - 26:20 OT vs Green Bay Packers
Cleveland Browns
1 Playoffsieg
zuletzt in der Wild Card Round 2020/21 - 48:37 at Pittsburgh Steelers
Chicago Bears
1 Playoffsieg
zuletzt in der Divisional Round 2010/11 - 35:24 vs Seattle Seahawks
New York Jets
2 Playoffsiege
zuletzt in der Divisional Round 2010/11 - 28:21 vs New England Patriots
Minnesota Vikings
2 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2019/20 - 26:20 OT vs New Orleans Saints
Los Angeles Chargers (bis 2016 San Diego Chargers)
2 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2018/19 - 23:17 at Baltimore Ravens
Washington Commanders (bis 2019 Washington Redskind, 2020-21 Washington Football Team)
2 Playoffsiege
zuletzt in der Divisional Round 2024/25 - 45:31 at Detroit Lions
Detroit Lions
2 Playoffsiege
zuletzt in der Divisional Round 2023/24 - 31:23 vs Tampa Bay Buccaneers
Jacksonville Jaguars
3 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2022/23 - 31:30 at Los Angeles Chargers
Dallas Cowboys
3 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2022/23 - 31:14 at Tampa Bay Buccaneers
Tennessee Titans
3 Playoffsiege
zuletzt in der Divisional Round 2019/20 - 20:13 at New England Patriots
Carolina Panthers
3 Playoffsiege
zuletzt im NFC Championship Game 2015/16 - 49:15 vs Arizona Cardinals
Atlanta Falcons
4 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2017/18 - 26:13 vs Los Angeles Rams
Indianapolis Colts
4 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2018/19 - 21:7 vs Houston Texans
New Orleans Saints
5 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2020/21 - 21:9 vs Chicago Bears
New York Giants
5 Playoffsiege
1 Super Bowl Sieg: 2011
zuletzt in der Wild Card Round 2022/23 - 31:24 at Minnesota Vikings
Cincinnati Bengals
5 Playoffsiege
zuletzt in der Divisional Round 2022/23 - 27:10 at Buffalo Bills
Pittsburgh Steelers
5 Playoffsiege
zuletzt in der Divisional Round 2016/17 - 18:16 at Kansas City Chiefs
Houston Texans
6 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2024/25 - 32:12 vs Los Angeles Chargers
Tampa Bay Buccaneers
6 Playoffsiege
1 Super Bowl Sieg: 2021
zuletzt in der Wild Card Round 2023/24 - 32:9 vs Philadelphia Eagles
Denver Broncos
6 Playoffsiege
1 Super Bowl Sieg: 2016
zuletzt im Super Bowl 2015/16 - 24:10 vs Carolina Panthers
Buffalo Bills
7 Playoffsiege
zuletzt in der Divisional Round 2024/25 - 27:25 vs Baltimore Ravens
Los Angeles Rams (bis 2015 St. Louis Rams)
8 Playoffsiege
1 Super Bowl Sieg: 2022
zuletzt in der Wild Card Round 2024/25 - 27:9 vs Minnesota Vikings
Baltimore Ravens
10 Playoffsiege
1 Super Bowl Sieg: 2013
zuletzt in der Wild Card Round 2024/25 - 28:14 vs Pittsburgh Steelers
Seattle Seahawks
10 Playoffsiege
1 Super Bowl Sieg: 2014
zuletzt ist der Wild Card Round 2019/20 - 17:9 vs Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
10 Playoffsiege
2 Super Bowl Siege: 2018, 2025
zuletzt im Super Bowl 2024/25 - 40:22 vs Kansas CIty Chiefs
Green Bay Packers
12 Playoffsiege
1 Super Bowl Sieg: 2011
zuletzt in der Wild Card Round 2023/24 - 48:32 at Dallas Cowboys
San Francisco 49ers
13 Playoffsiege
zuletzt im NFC Championship Game 2023/24 - 34:31 vs Detroit Lions
New England Patriots
16 Playoffsiege
3 Super Bowl Siege: 2015, 2017, 2019
zuletzt im Super Bowl 2018/19 - 13:3 vs Los Angeles Rams
Kansas City Chiefs
18 Playoffsiege
3 Super Bowl Siege: 2020, 2023, 2024
zuletzt im AFC Championship Game 2024/25 - 32:29 vs Buffalo Bills
Miami Dolphins
0 Playoffsiege
letzter Playoffsieg 2000 in der Wild Card Round - 23;17 OT vs Indianapolis Colts
Las Vegas Raiders
0 Playoffsiege
letzter Playoffsieg 2002 im AFC Championship Game - 41:24 vs Tennessee Titans
Zudem erklärte der 36-Jährige, sich unter anderem mit seinem bereits zurückgetretenen Bruder über das Thema auszutauschen und sich selbst zu fragen, was ihm helfen könnte, die richtige Antwort auf die Rücktrittsfrage zu finden.
Was wollen seine Teamkollegen?
Bei den Chiefs ist Kelce seit jeher äußerst beliebt. Mehrfach äußerten unterschiedliche Spieler bereits die Hoffnung, er möge noch ein Jahr dranhängen. So auch nach dem Spiel gegen die Broncos.
Defensive Tackle Chris Jones erklärte vor Medienvertretern: "Wir haben so viel gemeinsam durchgemacht. Nur noch eine Saison. Nur noch eine."
Wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen?
In der jüngeren Vergangenheit getätigte Aussagen des Tight Ends machen deutlich, dass er bei der Thematik gespalten ist. Seine Liebe zum Football ist groß, in seinem Leben warten mit der anstehenden Hochzeit, seinem Podcast und vielen weiteren Karriere-Optionen aber auch unzählige andere Möglichkeiten.
Klar ist eins: Einen Schnellschuss darf man von Kelce nicht erwarten, zu groß und wichtig ist die Entscheidung. Allerdings hat der Sportler auch bereits deutlich gemacht, dass er die Planungen seines Teams für die neue Saison nicht mit einer zu langen Entscheidungsfindung behindern will. Schließlich müssen in der Free Agency, beim Draft, etc. entsprechende Handlungen erfolgen, sollte er nicht mehr zurückkommen.
Zum Vergleich: Sein Bruder Jason Kelce erklärte am 4. März 2024 seinen Rücktritt, neun Tage vor Beginn der Free Agency. 2026 beginnt selbige am 11. März.