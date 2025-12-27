Beendet Travis Kelce seine NFL-Karriere? ran beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Entscheidungsfindung des Tight Ends. Von Franziska Wendler Hört er auf? Oder doch nicht? Diese Fragen dürften sich aktuell viele NFL-Fans stellen, speziell die Anhänger der Kansas City Chiefs. Die Zukunft von Star-Tight-End Travis Kelce ist seit geraumer Zeit eines der heiß diskutiertesten Themen in der Welt des American Football. Noch eine Partie ist für die Franchise in der Regular Season zu absolvieren, dann steht für die Spieler nach dem Verpassen der Playoffs der frühzeitige Urlaub auf dem Programm. Wie ist der aktuelle Stand bei dem 36-Jährigen? ran bedantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie sieht seine vertragliche Situation aus? Am 29. April 2024 unterzeichnete der Tight End eine Vertragsverlängerung über zwei Jahre und 34,25 Millionen US-Dollar, die ihn zum höchstbezahlten Spieler seiner Positionsgruppe in der NFL machte. Sein Kontrakt läuft dementsprechend nach der aktuell laufenden Saison aus. Sollte er sich mit den Chiefs auf eine weitere Zusammenarbeit einigen, wäre ein neuer Vertrag notwendig.

Wie würde sich Kelce aus der NFL verabschieden? In Woche 17 stand für die Kansas City Chiefs das letzte Heimspiel der Saison auf dem Programm. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag unterlag das Team dabei den Denver Broncos mit 13:20. Kelce stand auf dem Feld und fing auch in seinem 190. NFL-Spiel einen Pass – Rekord in der besten Football-Liga der Welt. Playoff Picture: Noch ein Statement - Broncos festigen Platz 1

Ravens "genervt" von Lamar? Wilde Trade-Gerüchte um Miami Da die Chiefs in Woche 18 bei den Las Vegas Raiders antreten, wäre die Pleite im Falle eines Rücktritts sein letztes Heimspiel gewesen. Und das mit dem dritten Quarterback des Teams in der Verantwortung, Chris Oladokun. Patrick Mahomes und Backup Gardner Minshew verletzten sich bekanntlich zuvor schwer. Im Stadion vor Ort waren unter anderem die Eltern des Tight Ends und seine Verlobte, Popstar Taylor Swift, anwesend.

Was sagte Kelce nach der Partie zum Thema Rücktritt? Der dreimalige Super-Bowl-Sieger sprach nach des Spiel von einer "Menge Emotionen. Jeder auf der Welt guckt dir zu. Du kannst mit den jungen Spielern zur Primetime im Fernsehen spielen. Und diese jungen Kerle bekommen die Chance, zu sehen, wie das NFL-Leben wirklich ist." Ein Karriereende bestätigen oder verneinen wollte Kelce derweil nicht. "Ich werde die Entscheidung mit meiner Familie, Freunden und den Chiefs treffen, wenn die Zeit dafür da ist."

Was äußerte Kelce bereits zuvor zum Thema Karriereende? Kurz vor dem Spiel sagte Kelce in einem Interview mit dem früheren Chiefs-Tight-End Tony Gonzalez bei "Prime Video", er sei in Hinblick auf seine Zukunft motiviert, müsse aber "die richtige Entscheidung" für sich treffen. "Ich kann nur hoffen, dass die Chiefs bereit sind, mich zurückzuholen, wenn ich zurückkommen möchte, also ist das eine wechselseitige Sache. Aber gleichzeitig versuche ich zu diesem Zeitpunkt in diesem Jahr einfach, die Saison zu Ende zu spielen, dem Chiefs Kingdom alles zu geben, was ich habe, und mit etwas Flair auf dem Feld zu stehen."

Zudem erklärte der 36-Jährige, sich unter anderem mit seinem bereits zurückgetretenen Bruder über das Thema auszutauschen und sich selbst zu fragen, was ihm helfen könnte, die richtige Antwort auf die Rücktrittsfrage zu finden.

Was wollen seine Teamkollegen? Bei den Chiefs ist Kelce seit jeher äußerst beliebt. Mehrfach äußerten unterschiedliche Spieler bereits die Hoffnung, er möge noch ein Jahr dranhängen. So auch nach dem Spiel gegen die Broncos. Defensive Tackle Chris Jones erklärte vor Medienvertretern: "Wir haben so viel gemeinsam durchgemacht. Nur noch eine Saison. Nur noch eine."

