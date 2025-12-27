- Anzeige -
- Anzeige -
ALLE NFL-Highlights auf Joyn

NFL - Kansas City Chiefs: Hört Travis Kelce auf? Fragen und Antworten zur Entscheidung

  • Veröffentlicht: 27.12.2025
  • 12:19 Uhr
  • Franziska Wendler

Beendet Travis Kelce seine NFL-Karriere? ran beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Entscheidungsfindung des Tight Ends.

Von Franziska Wendler

Hört er auf? Oder doch nicht?

Diese Fragen dürften sich aktuell viele NFL-Fans stellen, speziell die Anhänger der Kansas City Chiefs. Die Zukunft von Star-Tight-End Travis Kelce ist seit geraumer Zeit eines der heiß diskutiertesten Themen in der Welt des American Football.

Noch eine Partie ist für die Franchise in der Regular Season zu absolvieren, dann steht für die Spieler nach dem Verpassen der Playoffs der frühzeitige Urlaub auf dem Programm.

Wie ist der aktuelle Stand bei dem 36-Jährigen? ran bedantwortet die wichtigsten Fragen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Los Angeles Chargers safety Derwin James Jr. (3) celebrates a game ending interception against Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce (87) at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri on Sunday...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Wie sieht seine vertragliche Situation aus?

Am 29. April 2024 unterzeichnete der Tight End eine Vertragsverlängerung über zwei Jahre und 34,25 Millionen US-Dollar, die ihn zum höchstbezahlten Spieler seiner Positionsgruppe in der NFL machte.

Sein Kontrakt läuft dementsprechend nach der aktuell laufenden Saison aus. Sollte er sich mit den Chiefs auf eine weitere Zusammenarbeit einigen, wäre ein neuer Vertrag notwendig.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wie würde sich Kelce aus der NFL verabschieden?

In Woche 17 stand für die Kansas City Chiefs das letzte Heimspiel der Saison auf dem Programm. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag unterlag das Team dabei den Denver Broncos mit 13:20.

Kelce stand auf dem Feld und fing auch in seinem 190. NFL-Spiel einen Pass – Rekord in der besten Football-Liga der Welt.

Da die Chiefs in Woche 18 bei den Las Vegas Raiders antreten, wäre die Pleite im Falle eines Rücktritts sein letztes Heimspiel gewesen. Und das mit dem dritten Quarterback des Teams in der Verantwortung, Chris Oladokun. Patrick Mahomes und Backup Gardner Minshew verletzten sich bekanntlich zuvor schwer.

Im Stadion vor Ort waren unter anderem die Eltern des Tight Ends und seine Verlobte, Popstar Taylor Swift, anwesend.

Was sagte Kelce nach der Partie zum Thema Rücktritt?

Der dreimalige Super-Bowl-Sieger sprach nach des Spiel von einer "Menge Emotionen. Jeder auf der Welt guckt dir zu. Du kannst mit den jungen Spielern zur Primetime im Fernsehen spielen. Und diese jungen Kerle bekommen die Chance, zu sehen, wie das NFL-Leben wirklich ist."

Ein Karriereende bestätigen oder verneinen wollte Kelce derweil nicht. "Ich werde die Entscheidung mit meiner Familie, Freunden und den Chiefs treffen, wenn die Zeit dafür da ist."

- Anzeige -

Was äußerte Kelce bereits zuvor zum Thema Karriereende?

Kurz vor dem Spiel sagte Kelce in einem Interview mit dem früheren Chiefs-Tight-End Tony Gonzalez bei "Prime Video", er sei in Hinblick auf seine Zukunft motiviert, müsse aber "die richtige Entscheidung" für sich treffen.

"Ich kann nur hoffen, dass die Chiefs bereit sind, mich zurückzuholen, wenn ich zurückkommen möchte, also ist das eine wechselseitige Sache. Aber gleichzeitig versuche ich zu diesem Zeitpunkt in diesem Jahr einfach, die Saison zu Ende zu spielen, dem Chiefs Kingdom alles zu geben, was ich habe, und mit etwas Flair auf dem Feld zu stehen."

- Anzeige -

NFL: Teams mit den meisten Playoff-Siegen seit 2010

1 / 33
<strong>Playoff-Siege in den vergangenen 15 Jahren</strong><br>Die Playoffs werfen ihre Schatten voraus. Am 8. Januar geht's bereits los mit der Wildcard Round. Doch welche Teams waren in den Playoffs in den letzten 15 Jahren eigentlich am erfolgreichsten, wer hat die meisten Siege? Hier das Ranking.
© Getty Images

Playoff-Siege in den vergangenen 15 Jahren
Die Playoffs werfen ihre Schatten voraus. Am 8. Januar geht's bereits los mit der Wildcard Round. Doch welche Teams waren in den Playoffs in den letzten 15 Jahren eigentlich am erfolgreichsten, wer hat die meisten Siege? Hier das Ranking.

<strong>Arizona Cardinals</strong><br>1 Playoffsieg<br>zuletzt in der Divisional Round 2015/16 - 26:20 OT vs Green Bay Packers
© 2015 imago images/ZUMA Wire

Arizona Cardinals
1 Playoffsieg
zuletzt in der Divisional Round 2015/16 - 26:20 OT vs Green Bay Packers

<strong>Cleveland Browns</strong><br>1 Playoffsieg<br>zuletzt in der Wild Card Round 2020/21 - 48:37 at Pittsburgh Steelers
© 2020 IMAGO/USA TODAY Network

Cleveland Browns
1 Playoffsieg
zuletzt in der Wild Card Round 2020/21 - 48:37 at Pittsburgh Steelers

<strong>Chicago Bears</strong><br>1 Playoffsieg<br>zuletzt in der Divisional Round 2010/11 - 35:24 vs Seattle Seahawks
© 2010 IMAGO/Newscom World

Chicago Bears
1 Playoffsieg
zuletzt in der Divisional Round 2010/11 - 35:24 vs Seattle Seahawks

<strong>New York Jets</strong><br>2 Playoffsiege<br>zuletzt in der Divisional Round 2010/11 - 28:21 vs New England Patriots
© 2011 imago images/ZUMA Wire

New York Jets
2 Playoffsiege
zuletzt in der Divisional Round 2010/11 - 28:21 vs New England Patriots

<strong>Minnesota Vikings</strong><br>2 Playoffsiege<br>zuletzt in der Wild Card Round 2019/20 - 26:20 OT vs New Orleans Saints
© 2020 imago images/ZUMA Wire

Minnesota Vikings
2 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2019/20 - 26:20 OT vs New Orleans Saints

<strong>Los Angeles Chargers (bis 2016 San Diego Chargers)</strong><br>2 Playoffsiege<br>zuletzt in der Wild Card Round 2018/19 - 23:17 at Baltimore Ravens
© 2018 IMAGO/USA TODAY Network

Los Angeles Chargers (bis 2016 San Diego Chargers)
2 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2018/19 - 23:17 at Baltimore Ravens

<strong>Washington Commanders (bis 2019 Washington Redskind, 2020-21 Washington Football Team)</strong><br>2 Playoffsiege<br>zuletzt in der Divisional Round 2024/25 - 45:31 at Detroit Lions
© 2024 IMAGO/Newscom World

Washington Commanders (bis 2019 Washington Redskind, 2020-21 Washington Football Team)
2 Playoffsiege
zuletzt in der Divisional Round 2024/25 - 45:31 at Detroit Lions

<strong>Detroit Lions</strong><br>2 Playoffsiege<br>zuletzt in der Divisional Round 2023/24 - 31:23 vs Tampa Bay Buccaneers
© 2023 IMAGO/Icon Sportswire

Detroit Lions
2 Playoffsiege
zuletzt in der Divisional Round 2023/24 - 31:23 vs Tampa Bay Buccaneers

<strong>Jacksonville Jaguars</strong><br>3 Playoffsiege<br>zuletzt in der Wild Card Round 2022/23 - 31:30 at Los Angeles Chargers
© 2022 IMAGO/Icon Sportswire

Jacksonville Jaguars
3 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2022/23 - 31:30 at Los Angeles Chargers

<strong>Dallas Cowboys</strong><br>3 Playoffsiege<br>zuletzt in der Wild Card Round 2022/23 - 31:14 at Tampa Bay Buccaneers
© 2022 IMAGO/USA TODAY Network

Dallas Cowboys
3 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2022/23 - 31:14 at Tampa Bay Buccaneers

<strong>Tennessee Titans</strong><br>3 Playoffsiege<br>zuletzt in der Divisional Round 2019/20 - 20:13 at New England Patriots
© 2019 IMAGO/USA TODAY Network

Tennessee Titans
3 Playoffsiege
zuletzt in der Divisional Round 2019/20 - 20:13 at New England Patriots

<strong>Carolina Panthers</strong><br>3 Playoffsiege<br>zuletzt im NFC Championship Game 2015/16 - 49:15 vs Arizona Cardinals
© 2016 imago/UPI Photo

Carolina Panthers
3 Playoffsiege
zuletzt im NFC Championship Game 2015/16 - 49:15 vs Arizona Cardinals

<strong>Atlanta Falcons</strong><br>4 Playoffsiege<br>zuletzt in der Wild Card Round 2017/18 - 26:13 vs Los Angeles Rams
© 2017 imago/Icon SMI

Atlanta Falcons
4 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2017/18 - 26:13 vs Los Angeles Rams

<strong>Indianapolis Colts</strong><br>4 Playoffsiege<br>zuletzt in der Wild Card Round 2018/19 - 21:7 vs Houston Texans
© 2018 IMAGO/USA TODAY Network

Indianapolis Colts
4 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2018/19 - 21:7 vs Houston Texans

<strong>New Orleans Saints</strong><br>5 Playoffsiege<br>zuletzt in der Wild Card Round 2020/21 - 21:9 vs Chicago Bears
© 2020 IMAGO/USA TODAY Network

New Orleans Saints
5 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2020/21 - 21:9 vs Chicago Bears

<strong>New York Giants</strong><br>5 Playoffsiege<br>1 Super Bowl Sieg: 2011<br>zuletzt in der Wild Card Round 2022/23 - 31:24 at Minnesota Vikings
© 2022 IMAGO/Icon Sportswire

New York Giants
5 Playoffsiege
1 Super Bowl Sieg: 2011
zuletzt in der Wild Card Round 2022/23 - 31:24 at Minnesota Vikings

<strong>Cincinnati Bengals</strong><br>5 Playoffsiege<br>zuletzt in der Divisional Round 2022/23 - 27:10 at Buffalo Bills
© 2023 IMAGO/Newscom World

Cincinnati Bengals
5 Playoffsiege
zuletzt in der Divisional Round 2022/23 - 27:10 at Buffalo Bills

<strong>Pittsburgh Steelers</strong><br>5 Playoffsiege<br>zuletzt in der Divisional Round 2016/17 - 18:16 at Kansas City Chiefs
© 2017 imago images/ZUMA Wire

Pittsburgh Steelers
5 Playoffsiege
zuletzt in der Divisional Round 2016/17 - 18:16 at Kansas City Chiefs

<strong>Houston Texans</strong><br>6 Playoffsiege<br>zuletzt in der Wild Card Round 2024/25 - 32:12 vs Los Angeles Chargers
© 2025 IMAGO/Newscom World

Houston Texans
6 Playoffsiege
zuletzt in der Wild Card Round 2024/25 - 32:12 vs Los Angeles Chargers

<strong>Tampa Bay Buccaneers</strong><br>6 Playoffsiege<br>1 Super Bowl Sieg: 2021<br>zuletzt in der Wild Card Round 2023/24 - 32:9 vs Philadelphia Eagles
© 2023 IMAGO/ZUMA Wire

Tampa Bay Buccaneers
6 Playoffsiege
1 Super Bowl Sieg: 2021
zuletzt in der Wild Card Round 2023/24 - 32:9 vs Philadelphia Eagles

<strong>Denver Broncos</strong><br>6 Playoffsiege<br>1 Super Bowl Sieg: 2016<br>zuletzt im Super Bowl 2015/16 - 24:10 vs Carolina Panthers
© 2016 imago images/ZUMA Wire

Denver Broncos
6 Playoffsiege
1 Super Bowl Sieg: 2016
zuletzt im Super Bowl 2015/16 - 24:10 vs Carolina Panthers

<strong>Buffalo Bills</strong><br>7 Playoffsiege<br>zuletzt in der Divisional Round 2024/25 - 27:25 vs Baltimore Ravens
© 2024 IMAGO/Imagn Images

Buffalo Bills
7 Playoffsiege
zuletzt in der Divisional Round 2024/25 - 27:25 vs Baltimore Ravens

<strong>Los Angeles Rams (bis 2015 St. Louis Rams)</strong><br>8 Playoffsiege<br>1 Super Bowl Sieg: 2022<br>zuletzt in der Wild Card Round 2024/25 - 27:9 vs Minnesota Vikings
© 2024 IMAGO/Icon Sportswire

Los Angeles Rams (bis 2015 St. Louis Rams)
8 Playoffsiege
1 Super Bowl Sieg: 2022
zuletzt in der Wild Card Round 2024/25 - 27:9 vs Minnesota Vikings

<strong>Baltimore Ravens</strong><br>10 Playoffsiege<br>1 Super Bowl Sieg: 2013<br>zuletzt in der Wild Card Round 2024/25 - 28:14 vs Pittsburgh Steelers
© 2024 IMAGO/ZUMA Press Wire

Baltimore Ravens
10 Playoffsiege
1 Super Bowl Sieg: 2013
zuletzt in der Wild Card Round 2024/25 - 28:14 vs Pittsburgh Steelers

<strong>Seattle Seahawks</strong><br>10 Playoffsiege<br>1 Super Bowl Sieg: 2014<br>zuletzt ist der Wild Card Round 2019/20 - 17:9 vs Philadelphia Eagles
© 2019 IMAGO/Newscom World

Seattle Seahawks
10 Playoffsiege
1 Super Bowl Sieg: 2014
zuletzt ist der Wild Card Round 2019/20 - 17:9 vs Philadelphia Eagles

<strong>Philadelphia Eagles</strong><br>10 Playoffsiege<br>2 Super Bowl Siege: 2018, 2025<br>zuletzt im Super Bowl 2024/25 - 40:22 vs Kansas CIty Chiefs
© 2024 IMAGO/Icon Sportswire

Philadelphia Eagles
10 Playoffsiege
2 Super Bowl Siege: 2018, 2025
zuletzt im Super Bowl 2024/25 - 40:22 vs Kansas CIty Chiefs

<strong>Green Bay Packers</strong><br>12 Playoffsiege<br>1 Super Bowl Sieg: 2011<br>zuletzt in der Wild Card Round 2023/24 - 48:32 at Dallas Cowboys
© 2023 IMAGO/USA TODAY Network

Green Bay Packers
12 Playoffsiege
1 Super Bowl Sieg: 2011
zuletzt in der Wild Card Round 2023/24 - 48:32 at Dallas Cowboys

<strong>San Francisco 49ers</strong><br>13 Playoffsiege<br>zuletzt im NFC Championship Game 2023/24 - 34:31 vs Detroit Lions
© 2023 IMAGO/Icon Sportswire

San Francisco 49ers
13 Playoffsiege
zuletzt im NFC Championship Game 2023/24 - 34:31 vs Detroit Lions

<strong>New England Patriots</strong><br>16 Playoffsiege<br>3 Super Bowl Siege: 2015, 2017, 2019<br>zuletzt im Super Bowl 2018/19 - 13:3 vs Los Angeles Rams
© 2019 IMAGO/Newscom World

New England Patriots
16 Playoffsiege
3 Super Bowl Siege: 2015, 2017, 2019
zuletzt im Super Bowl 2018/19 - 13:3 vs Los Angeles Rams

<strong>Kansas City Chiefs</strong><br>18 Playoffsiege<br>3 Super Bowl Siege: 2020, 2023, 2024<br>zuletzt im AFC Championship Game 2024/25 - 32:29 vs Buffalo Bills
© 2024 IMAGO/USA TODAY Network

Kansas City Chiefs
18 Playoffsiege
3 Super Bowl Siege: 2020, 2023, 2024
zuletzt im AFC Championship Game 2024/25 - 32:29 vs Buffalo Bills

<strong>Miami Dolphins<br></strong>0 Playoffsiege<br>letzter Playoffsieg 2000 in der Wild Card Round - 23;17 OT vs&nbsp;Indianapolis Colts
© 2000 imago images/ZUMA Wire

Miami Dolphins
0 Playoffsiege
letzter Playoffsieg 2000 in der Wild Card Round - 23;17 OT vs Indianapolis Colts

<strong>Las Vegas Raiders<br></strong>0 Playoffsiege<br>letzter Playoffsieg 2002 im AFC Championship Game - 41:24 vs Tennessee Titans
© 2003 imago

Las Vegas Raiders
0 Playoffsiege
letzter Playoffsieg 2002 im AFC Championship Game - 41:24 vs Tennessee Titans

Zudem erklärte der 36-Jährige, sich unter anderem mit seinem bereits zurückgetretenen Bruder über das Thema auszutauschen und sich selbst zu fragen, was ihm helfen könnte, die richtige Antwort auf die Rücktrittsfrage zu finden.

- Anzeige -

Was wollen seine Teamkollegen?

Bei den Chiefs ist Kelce seit jeher äußerst beliebt. Mehrfach äußerten unterschiedliche Spieler bereits die Hoffnung, er möge noch ein Jahr dranhängen. So auch nach dem Spiel gegen die Broncos.

Defensive Tackle Chris Jones erklärte vor Medienvertretern: "Wir haben so viel gemeinsam durchgemacht. Nur noch eine Saison. Nur noch eine."

- Anzeige -

Wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen?

In der jüngeren Vergangenheit getätigte Aussagen des Tight Ends machen deutlich, dass er bei der Thematik gespalten ist. Seine Liebe zum Football ist groß, in seinem Leben warten mit der anstehenden Hochzeit, seinem Podcast und vielen weiteren Karriere-Optionen aber auch unzählige andere Möglichkeiten.

Klar ist eins: Einen Schnellschuss darf man von Kelce nicht erwarten, zu groß und wichtig ist die Entscheidung. Allerdings hat der Sportler auch bereits deutlich gemacht, dass er die Planungen seines Teams für die neue Saison nicht mit einer zu langen Entscheidungsfindung behindern will. Schließlich müssen in der Free Agency, beim Draft, etc. entsprechende Handlungen erfolgen, sollte er nicht mehr zurückkommen.

Zum Vergleich: Sein Bruder Jason Kelce erklärte am 4. März 2024 seinen Rücktritt, neun Tage vor Beginn der Free Agency. 2026 beginnt selbige am 11. März.

Mehr News und Videos zur NFL

NFL: Aaron Rodgers überrascht Steelers-Stars zu Weihnachten

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0
Pittsburgh Steelers vs Detroit Lions DETROIT,MICHIGAN-DECEMBER 21: Pittsburgh Steelers wide receiver DK Metcalf 4 is seen during the first half of an NFL, American Football Herren, USA football gam...
News

D.K. Metcalf droht ein Prozess nach Schlag gegen Fan

  • 26.12.2025
  • 23:54 Uhr
Las Vegas Raiders v Philadelphia Eagles - NFL 2025
News

Wegen Tank Bowl: Zoff zwischen Raiders und Maxx Crosby?

  • 26.12.2025
  • 23:30 Uhr

Metcalf-Posse geht weiter - Lions-Fan gibt Pressekonferenz

  • Video
  • 01:29 Min
  • Ab 0
Jordan Love muss pausieren
News

Packers-Quarterback Love muss gegen Baltimore aussetzen

  • 26.12.2025
  • 22:37 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Buffalo Bills at Cleveland Browns Dec 21, 2025; Cleveland, Ohio, USA; Cleveland Browns defensive end Myles Garrett (95) is introduced prior to a game against the ...
News

NFL: Worum es am 17. Spieltag (noch) geht

  • 26.12.2025
  • 21:50 Uhr

NFL: Lamar Jackson sehr fraglich! Baltimore Ravens bangen

  • Video
  • 02:26 Min
  • Ab 0
New England Patriots v Baltimore Ravens - NFL 2025
News

Ravens "genervt" von Lamar? Wilde Trade-Gerüchte um Miami

  • 26.12.2025
  • 16:10 Uhr
Las Vegas Raiders v Denver Broncos
News

Playoff Picture: Noch ein Statement - Broncos festigen Platz 1!

  • 26.12.2025
  • 15:36 Uhr
DETROIT, MI - DECEMBER 21: Detroit Lions Head Coach Dan Campbell exasperated, but gives credit to the Steelers and Pittsburgh Steelers head coach Mike Tomlin for their win after the game between Pi...
News

Lions am Boden: "So kann man kein Spiel gewinnen"

  • 26.12.2025
  • 14:56 Uhr