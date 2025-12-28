Die Houston Texans qualifizieren sich als sechstes AFC-Team für die Playoffs. Zwei frühe Touchdowns reichen dem defensivstarken Team.

Die Houston Texans haben sich als sechstes Team der AFC für die Playoffs der NFL qualifiziert. Die Mannschaft von Head Coach DeMeco Ryan siegte bei den Los Angeles Chargers mit 20:16 (14:3).

Zwei Touchdowns in den ersten beiden Drives durch Jayden Higgins und Jaylin Noel nach nicht einmal sechs Minuten reichten dem defensivstarken Team gegen offensiv enttäuschende Chargers.

Den Texans gelang damit ein Kunststück, das sie selbst zuletzt 2018 geschafft hatten - in die Playoffs einzuziehen, obwohl die Mannschaft mit drei Niederlagen in die Saison gestartet waren. Insgesamt hatten dies nur sechs Teams zuvor erreicht.

L.A. erwischte einen gebrauchten Tag. Bestes Beispiel dafür die Schlussphase des zweiten Viertels. Nachdem Quarterback Justin Herbert die Chargers mit einem 60 Yard Pass auf Quentin Johnston an die 14 Yard-Linie und zu möglichen Punkten geführt hatte, schlug Tight End Oronde Gadsden beim Catch-Versuch im anschließenden Play den Ball so unglücklich in die Luft, dass Houstons Azeez Al-Shaair der Ball zur Interception in die Hände fiel.