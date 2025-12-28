ALLE NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN
Houston Texans machen NFL-Playoffs klar - Los Angeles Chargers völlig von der Rolle
- Aktualisiert: 28.12.2025
- 02:00 Uhr
- Rainer Nachtwey
Die Houston Texans qualifizieren sich als sechstes AFC-Team für die Playoffs. Zwei frühe Touchdowns reichen dem defensivstarken Team.
Die Houston Texans haben sich als sechstes Team der AFC für die Playoffs der NFL qualifiziert. Die Mannschaft von Head Coach DeMeco Ryan siegte bei den Los Angeles Chargers mit 20:16 (14:3).
Zwei Touchdowns in den ersten beiden Drives durch Jayden Higgins und Jaylin Noel nach nicht einmal sechs Minuten reichten dem defensivstarken Team gegen offensiv enttäuschende Chargers.
Den Texans gelang damit ein Kunststück, das sie selbst zuletzt 2018 geschafft hatten - in die Playoffs einzuziehen, obwohl die Mannschaft mit drei Niederlagen in die Saison gestartet waren. Insgesamt hatten dies nur sechs Teams zuvor erreicht.
L.A. erwischte einen gebrauchten Tag. Bestes Beispiel dafür die Schlussphase des zweiten Viertels. Nachdem Quarterback Justin Herbert die Chargers mit einem 60 Yard Pass auf Quentin Johnston an die 14 Yard-Linie und zu möglichen Punkten geführt hatte, schlug Tight End Oronde Gadsden beim Catch-Versuch im anschließenden Play den Ball so unglücklich in die Luft, dass Houstons Azeez Al-Shaair der Ball zur Interception in die Hände fiel.
Zwar leistete sich Houstons Quarterback C.J. Stroud ebenfalls nur vier Plays später eine Interception, Pro Bowl Kicker Cameron Dicker verschoss 14 Sekunden vor Schluss einen Field Goal Versuch aus 32 Yards.
Zudem vergab Dicker den Extra-Punkt beim Touchdown zum 16:20 - sein erster vergebener Versuch der Saison. Gleiches galt bei Field Goals zwischen 30 und 40 Yards.
Texans noch mit Chancen auf Platz 1
Mit nun 11 Siegen bei 5 Niederlagen haben die Texans noch Aussicht auf den Gewinn der AFC South, die die Jacksonville Jaguars mit einer Bilanz von 11-4 anführen.
Das Wichtigste zur NFL
Die Truppe aus Florida trifft am Sonntag ab 19:00 Uhr im Liveticker auf ran.de auf die Indianapolis Colts. Die Colts, zu Saisonstart lange Zeit bestes Team der NFL, steht hingegen mit dem Sieg der Texans das Verpassen der Playoffs fest.
NFL-Playoffs: Diese Teams sind bereits sicher für die Postseason qualifiziert
32 Teams arbeiten ein ganzes Jahr darauf hin, sich nach 17 Regular-Season-Partien für die Postseason zu qualifizieren. Während Dauergäste wie die Kansas City Chiefs in dieser Saison erstmals seit Langem nicht dabei sind, haben sich andere Teams ihren Playoff-Platz schon gesichert. (Stand: 26.12.2025)
Houston Texans (11-5)
Durch den Sieg über die Chargers zwei Spieltage vor Schluss qualifizieren sich die Texaner für die K.o.-Runde - und das nach einem 0-3-Start. Houston hatte die ersten drei Spiele gegen die Rams, Buccaneers und Jaguars allesamt verloren. Der Erfolg gegen die Chargers war der 8. in Folge.
Green Bay Packers (9-5-1)
Die Green Bay Packers spielen erst am Sonntag gegen die Baltimore Ravens (2 Uhr im Liveticker auf ran.de), für die Postseason sind sie aber bereits qualifiziert. Der Grund dafür ist die Niederlage der Detroit Lions bei den Minnesota Vikings am Freitag. Das Team von Amon-Ra St. Brown kann die Packers nicht mehr überholen, Green Bay hat sich somit auf dem Sofa für die Playoffs qualifiziert.
New England Patriots (12-3)
Die New England Patriots sind mit einer Bilanz von 12-3 bereits sicher für die Playoffs qualifiziert und können sogar noch vom Nummer-eins-Spot träumen. Auf der anderen Seite besteht aber die Gefahr, dass sie in der Setzliste fallen, zumal die Buffalo Bills in der AFC East dicht auf den Fersen sind.
Seattle Seahawks (12-3)
Zum ersten Mal in der Ära von Head Coach Mike Macdonald haben sich die Seattle Seahawks für die Playoffs qualifiziert. Durch den 38:37-Erfolg nach Verlängerung gegen die Los Angeles Rams sicherte sich Seattle vorzeitig das Ticket für die Postseason und steht damit erstmals seit der Saison 2022 wieder in den Playoffs.
Denver Broncos (12-3)
Mit dem 34:26-Erfolg in Woche 15 gegen die Green Bay Packers hat sich Denver offiziell das Playoff-Ticket gesichert. Für die Broncos ist es die erste Teilnahme an aufeinanderfolgenden Postseasons seit 2014/15 und zugleich die zweite Playoff-Qualifikation in Serie unter Head Coach Sean Payton. Platz eins wackelt nach der Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars allerdings.
Los Angeles Chargers (11-4)
Auf dem Sofa konnten die Los Angeles Chargers ihren Einzug in die Playoffs bejubeln. Die 27:48-Niederlage der Indianapolis Colts gegen die San Francisco 49ers zum Abschluss von Week 16 beförderte die Chargers sicher in die Playoffs. Das Team um Quarterback Justin Herbert bewies in dieser Saison jede Menge Nehmerqualitäten in puncto Verletzungen und trotzte zahlreichen Ausfällen.
Jacksonville Jaguars (11-4)
Auch die Jacksonville Jaguars profitierten von der Colts-Pleite gegen die Niners und stehen sicher in den Playoffs. Spätestens seit dem Statement-Sieg einen Tag zuvor im AFC-Topspiel bei den Denver Broncos war jedoch klar, dass diese Jaguars for real sind. Nach zwei Jahren ohne Postseason ist die Franchise aus Florida damit zurück beim Treffen der Besten.
Buffalo Bills (11-4)
Team Nummer drei, das durch die Colts-Pleite in Week 16 in die Playoffs rückte, sind die Buffalo Bills. Die Bills erleben keine einfache Saison und sind extrem abhängig von der Tagesform von Quarterback Josh Allen. Immerhin haben sie in Running Back James Cook einen herausragenden Playmaker, doch ob diese beiden in den Playoffs für einen tiefen Run reichen?
Los Angeles Rams (11-4)
Die Los Angeles Rams haben zum dritten Mal in Folge und bereits zum siebten Mal in der neun Jahre andauernden Amtszeit von Head Coach Sean McVay die Playoffs erreicht. Mit dem 41:34-Sieg gegen die Detroit Lions löste Los Angeles als erstes NFL-Team in dieser Saison das Ticket für die Postseason.
Chicago Bears (11-4)
Die Chicago Bears sind bereits sicher für die Playoffs qualifiziert. Nach einem wichtigen Statement-Sieg in Week 16 gegen die Packers rangiert die Franchise in der NFC North auf dem ersten Platz und geht Stand jetzt auch mit einer guten Ausgangsposition in die Postseason.
San Francisco 49ers (11-4)
Durch den deutlichen Sieg gegen die Colts machen die Jungs um Superstar Christian McCaffrey einen riesigen Sprung im Playoff-Picture: San Francisco überholt die Rams und steht nun auf Position 5 - die ein Matchup mit dem Sieger der NFC South bedeuten würde.
Philadelphia Eagles (10-5)
Die Eagles sicherten sich mit dem 29:18-Sieg gegen die Washington Commanders den Titel in der NFC East. Aktuell als Nummer drei der NFC gesetzt, würden sie am Wild-Card-Wochenende ein Heimspiel austragen, sofern sie nicht noch den ersten Seed und damit den Heimvorteil für die gesamten Playoffs erreichen.
Für die Chargers, bereits vor dem Spiel für die Playoffs qualifiziert, besteht keine Aussicht mehr auf den Gewinn der AFC West, die Denver Broncos liegen dort nun uneinholbar vorne. Zudem rutschten die Chargers im AFC-Ranking von Platz fünf auf sechs hinter die Houston.