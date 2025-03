Deutscher Kicker in der NFL: Krieg unterschreibt in Atlanta

Ein neues deutsches Gesicht in der besten Footballliga der Welt: Die Atlanta Falcons haben den deutschen Kicker Lenny Krieg unter Vertrag genommen. Der 22-Jährige spielte zuletzt zwei Jahre bei Stuttgart Surge in der European League of Football (ELF) und erhält bei den Falcons Berichten zufolge einen Dreijahresvertrag, inklusive Bonus für seine Unterschrift und garantiertem Grundgehalt.