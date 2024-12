Deutschland-Spiel der NFL: Bis "Mitte Dezember" Klarheit

Schon bald herrscht Klarheit bei der Frage, in welchem Stadion das Deutschland-Spiel der Football-Profiliga NFL 2025 stattfinden wird. "Dass es ein Spiel geben wird, steht fest. Wo es stattfinden wird, das werden wir vermutlich bis Mitte Dezember verkünden", sagte Alexander Steinforth, Geschäftsführer der NFL in Deutschland, ran.de.

Ursprünglich war vorgesehen, dass in der nächsten Saison erneut in Frankfurt am Main gespielt wird, doch zuletzt hatte sich die Stadt Berlin offiziell um die Austragung von NFL-Partien im Olympiastadion beworben. In der Arena sollen möglichst von 2025 bis 2029 Partien über die Bühne gehen.

Bislang war die US-Profiliga viermal in Deutschland zu Gast, zweimal in München (2022, 2024) und zweimal in Frankfurt (2023). "Wir sind extrem zufrieden. Nicht nur damit, was wir innerhalb Deutschlands für Feedback bekommen haben und was wir auch an den ganzen Zahlen sehen. Sondern auch das, was wir aus dem Headquarter in den USA hören. Deutschland ist immer noch Wachstumsmarkt Nummer 1, darauf liegt ein ganz großer Fokus", so Steinforth. "Das ist jetzt das Vorbild für all das, was kommt in den neuen Märkten."