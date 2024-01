Dolphins in der Kältekammer: Keine Handschuhe für Tagovailoa

Anzeige

Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, vielleicht fiese Winde, doch Tua Tagovailoa will für die Durchhalteübung in der Kältekämmer Kansas City sein Weihnachtsgeschenk nicht rausholen. NFL-Legende Dan Marino hatte dem Quarterback der Miami Dolphins und dessen Teamkollegen zum Fest Wärmehandschuhe überreicht, Footballstar Tagovailoa wird am Wochenende bei den Chiefs voraussichtlich darauf verzichten.

Bis zu minus 20 Grad werden für das Wildcard-Duell mit dem Titelverteidiger in der Nacht zum Sonntag (02.00 Uhr/RTL und DAZN) im Arrowhead Stadium erwartet, dabei ist es in Miami derzeit mit über 20 Grad plus angenehm warm. Eine heftige Umstellung für die Gäste, die Kälte ist beim Play-off-Start der zweite Gegner.

Tagovailoa will in Missouri zunächst testen, wie "sich der Ball anfühlt, wie sich das Werfen anfühlt, wie es sich anfühlt, den Ball zu halten", so der Hawaiianer. "Wir testen und sehen, was wir tun müssen." Er werde "wahrscheinlich" keine Handschuhe tragen, so Tagovailoa, er wolle zunächst aber erst einmal "sehen, wie es sich ohne anfühlt".

Ganz neu sind dem 25-Jährigen solch sibirische Temperaturen nicht. "Knapp unter 20", aber "nicht unter 15" habe er schon einmal ertragen müssen, erzählte Tagovailoa, "wahrscheinlich irgendwas dazwischen".

Die Chiefs gaben ihren Fans wegen der besonderen Bedingungen Ratschläge mit auf den Weg. Sie sollen am Körper "locker sitzende Lagen" tragen und "die gesamte freiliegende Haut bedecken". Es gibt neun Aufwärmstationen in der Arena, an den Verkaufsständen wird Heiße Schokolade angeboten.