Dritter Touchdown: St. Brown siegt mit den Lions weiter

Amon-Ra St. Brown hat den Detroit Lions zu einem Kantersieg in der National Football League (NFL) verholfen. Der deutsch-amerikanische Wide Receiver erzielte beim klaren 47:9 bei den Dallas Cowboys kurz vor Schluss seinen dritten Touchdown in dieser Saison. Insgesamt fing der 24-Jährige vier Pässe für einen Raumgewinn von 37 Yards.

"Genau das war unsere Aufgabe: Nach Dallas fahren und das Ding gewinnen", sagte St. Brown, der vier Sekunden vor Ende einen Pass über vier Yards von Quarterback Jared Goff fing. Für die Lions war es der vierte Sieg im fünften Spiel.

Der klare Sieg sorgte zudem für Einträge in den Geschichtsbüchern: Mehr Punkte in einem Auswärtsspiel hatte Detroit nur im Jahr 1952 (52 Zähler) erzielt. Zudem gelangen den Lions erstmals sei 1962 in zwei aufeinander folgenden Begegnungen mehr als 40 Punkte.

Detroit bezahlte den Sieg aber teuer: Defensive End Aidan Hutchinson, der bislang die NFL-Liste mit den meisten Sacks anführt, brach sich bei einem Zusammenstoß mit Dallas-Quarterback Dak Prescott das linke Schienbein. "Er wird lange ausfallen", sagte Lions-Trainer Dan Campbell.