NFL: Eagles gewinnen Topspiel - Allen gelingt Kunststück

Footballstar Saquon Barkley hat die Philadelphia Eagles in der NFL zum achten Sieg in Serie geführt. Beim 24:19-Erfolg im Topspiel bei den Baltimore Ravens lief der formstarke Running Back für 107 Yards und brachte die Eagles mit einem Touchdown im vierten Viertel auf die Siegerstraße. Philadelphia behauptete seine Tabellenführung in der NFC East.