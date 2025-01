Eis und Schnee: Chiefs mit Reiseproblemen

Die Kansas City Chiefs haben für ihre Reise zum Spiel der National Football League (NFL) bei den Denver Broncos starke Nerven benötigt. Ein Eissturm gefolgt von einem Schneesturm hätte am Samstag beinahe den Flug nach Colorado verhindert, erst nach einer mehrstündigen Wartezeit und dank einer sehr kurzen Wetterberuhigung war der Super-Bowl-Champion in der Lage, seinen Charterflug zu der Begegnung am Sonntag (22.25 Uhr MEZ/RTL) anzutreten.

Um 14.50 Uhr am Samstagnachmittag hatte der Flughafen in Kansas City wegen plötzlicher starker Eisbildung schließen müssen. Erst nach vier Stunden waren die Räumarbeiten so weit abgeschlossen, dass die Maschine mit den Chiefs an Bord als erste vor einem herannahenden Schneesturm abheben konnte. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen des Klubs geplant, den Abflug wegen der Stürme vorzuziehen - der Charterjet kam allerdings bereits mit Verspätung in Kansas City an.

Die Chiefs haben mit einer Bilanz von 15:1 Siegen bereits Platz eins in der Setzliste der American Football Conference (AFC) sicher. Gegen die Broncos wird Cheftrainer Andy Reed seinen angeschlagenen Star-Quarterback Patrick Mahomes wohl schonen. Die Broncos (9:7 Siege) zögen mit einem Sieg in die Play-offs ein.