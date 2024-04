Equanimeous St. Brown unterschreibt bei den Saints

Anzeige

Equanimeous St. Brown hat ein neues Team in der US-Football-Profiliga NFL gefunden. Die New Orleans Saints nahmen den vereinslosen Wide Receiver unter Vertrag, für den 27 Jahre alten Deutsch-Amerikaner ist es die dritte Station in der Topliga.

Der ältere Bruder von Top-Receiver Amon-Ra St. Brown (24/Detroit Lions) spielte zuvor bei den Green Bay Packers (2018 bis 2021) und den Chicago Bears (2022 bis 2023). Den großen Durchbruch schaffte St. Brown bislang nicht, in 60 Spielen gelangen ihm immerhin zwei Touchdowns.

Die Saints, die zuletzt dreimal in Serie die Play-offs verpasst haben, sind hinter ihrem Top-Passempfänger Chris Olave nicht allzu stark besetzt.