Chris Kluwe, langjähriger Punter der Minnesota Vikings, hat den Trump-Slogan "MAGA" bei einer Stadtratssitzung mit einer "Nazi-Bewegung" gleichgesetzt. Dafür wurde der ehemalige NFL-Spieler kurzzeitig verhaftet.

Ex-NFL-Star Chris Kluwe hat seine politische Haltung bei einer Stadtratssitzung deutlich zum Ausdruck gebracht - und musste dafür sogar einige Stunden in Gewahrsam.

Am Dienstag nahm der langjährige Punter der Minnesota Vikings (2005 bis 2013) an einer solchen Sitzung in Huntington Beach im Süden Kaliforniens teil und sorgte dort für Aufsehen. Er kritisierte dabei den "MAGA"-Slogan des US-Präsidenten Donald Trump scharf.

Grund für sein Statement war die Entscheidung der Stadt, an der örtlichen Bibliothek eine Plakette anzubringen, auf der mehrere Worte zu sehen waren, deren Anfangsbuchstaben das Wort "MAGA" ergeben.

"Leider ist es klar, dass dieser Rat nicht zuhört, also werde ich mir stattdessen die Zeit nehmen, um zu sagen, wofür MAGA die letzten drei Wochen gestanden hat", begann Kluwe seine Ausführungen und führte fort: "MAGA steht für den Versuch, die Existenz von Trans-Menschen auszulöschen. MAGA steht für Rassentrennung und Rassismus."