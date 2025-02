Die NFL ist zurück in Brasilien. Auch 2025 findet eine Partie in Sao Paulo statt - und das bereits in Woche eins.

Die NFL kehrt nach Brasilien zurück!

Wie die Liga am Mittwoch bekannt gab, wird nach dem großen Erfolg 2024 (damals Eagles vs. Packers) auch in der kommenden Spielzeit eine Partie im größten Land Südamerikas stattfinden.

Als "Heimteam" für die Partie in Sao Paulo wählte die NFL die Los Angeles Chargers aus. Der Kontrahent steht noch nicht fest.

Die Auswärts-Gegner der Chargers 2025 lauten Kansas City Chiefs, Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Houston Texans, Indianapolis Colts, Washington Commanders, Minnesota Vikings und Pittsburgh Steelers.

Eines dieser Teams wird der Gegner sein. Da die Steelers (Dublin) und Colts (Berlin) bereits international antreten, sind sie als Chargers-Gegner in Sao Paulo aber wohl auszuschließen.

Was bereits sicher feststeht, ist das Datum. Schon in Woche eins wird im Rahmen der International Series am Freitagabend in der Corinthians Arena das Ei fliegen.

Das Stadion war bereits offizieller Austragungsort der FIFA WM 2014, der Olympischen Sommerspiele 2016 und des ersten NFL Regular Season Games in Südamerika im vergangenen Jahr.

"Brasilien ist mit mehr als 36 Millionen Fans die zweitgrößte internationale Fangemeinde nach Mexiko und ein wichtiger globaler Markt für die NFL", heißt es in einem Statement der Liga.