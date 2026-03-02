- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

Tom Brady: Flag-Football-Turnier vom Iran-Krieg betroffen - droht eine Absage?

  • Aktualisiert: 02.03.2026
  • 08:21 Uhr
  • ran.de

In weniger als drei Wochen soll das Flag-Football-Turnier mit Tom Brady in Saudi-Arabien stattfinden. Dies könnte aufgrund des Konflikts im Nahen Osten unmöglich sein.

Der Krieg im Nahen Osten hat die Region ins Chaos gestürzt. Dies hat auch Auswirkungen auf die sportlichen Veranstaltungen, die dort geplant waren.

In weniger als drei Wochen soll in der Kingdom Arena in Riad (Saudi-Arabien) die Fanatics Football Classic stattfinden. Dass das Spiel am 21. März wie geplant ausgetragen wird, gilt als ausgeschlossen. Eine Absage, Verschiebung oder Verlegung sind wohl die Optionen.

Da der Termin in die kurze Freizeitphase der NFL-Spieler fällt, die zugesagt haben, scheint eine Verlegung des Austragungsorts die realistischste Option zu sein.

Eine Absage steht offenbar nicht zur Debatte – das Interesse an dem Drei-Team-Turnier mit Tom Brady als Hauptattraktion ist groß. Flag Football erlebt seit Monaten einen deutlichen Aufschwung, der in der Aufnahme der Sportart in das Programm der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles gipfelte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

- Anzeige -

Schnelle Entscheidungen sind nun gefragt: Das Turnier beginnt in 20 Tagen. Womöglich findet es statt – allerdings an einem komplett anderen Ort.

- Anzeige -

Auch Formel 1 und weitere Sportevents betroffen

Auch in anderen Sportarten muss wohl umgeplant werden.

Die Formel 1 hat im April die Rennen in Bahrain (12.4.) und Saudi-Arabien (19.4.) geplant. Zudem findet am 28. März mit dem Dubai World Cup eines der größten Pferderennen der Welt statt.

Momentan erscheint es unwahrscheinlich, dass diese Events wie geplant durchgeführt werden können.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA New York Jets-Head Coach Aaron Glenn Introductory press conference, PK, Pressekonferenz Jan 27, 2025; Florham Park, NJ, USA; New York Jets general manager Darren ...
News

Blockbuster-Trade? Jets wollen #1-Pick der Raiders

  • 02.03.2026
  • 08:23 Uhr
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL-Saison geht los: Alle Infos zum Scouting Combine

  • 02.03.2026
  • 08:08 Uhr
imago images 1073387260
News

Tight End schreibt Combine-Geschichte

  • 01.03.2026
  • 23:03 Uhr
Quarterbacks
News

Rodgers, Cousins, Tua - wohin passen die Quarterbacks?

  • 01.03.2026
  • 21:53 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Combine Feb 28, 2026; Indianapolis, IN, USA; Arkansas quarterback Taylen Green (QB08) during the NFL Scouting Combine at Lucas Oil Stadium. Indianapolis Lucas Oil...
News

Combine: QB stellt zwei Rekordwerte für seine Position auf

  • 01.03.2026
  • 20:51 Uhr
imago images 1070910543
News

Cowboys-Owner Jerry Jones schlägt neue Wege ein

  • 01.03.2026
  • 17:43 Uhr
imago images 1070682589
News

Nach überraschendem Rücktritt: Neuer Coach für die Packers fix

  • 01.03.2026
  • 16:43 Uhr
imago images 1071778831
News

Sexueller Übergriff? Falcons entlassen neuen Coach

  • 01.03.2026
  • 14:58 Uhr

NFL: Bills-Star veräppelt! Fan ergaunert sich Autogramm

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0

NFL: Jameis Winston witzigster Quarterback ever?

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0