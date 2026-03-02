In weniger als drei Wochen soll das Flag-Football-Turnier mit Tom Brady in Saudi-Arabien stattfinden. Dies könnte aufgrund des Konflikts im Nahen Osten unmöglich sein.

Der Krieg im Nahen Osten hat die Region ins Chaos gestürzt. Dies hat auch Auswirkungen auf die sportlichen Veranstaltungen, die dort geplant waren.

In weniger als drei Wochen soll in der Kingdom Arena in Riad (Saudi-Arabien) die Fanatics Football Classic stattfinden. Dass das Spiel am 21. März wie geplant ausgetragen wird, gilt als ausgeschlossen. Eine Absage, Verschiebung oder Verlegung sind wohl die Optionen.

Da der Termin in die kurze Freizeitphase der NFL-Spieler fällt, die zugesagt haben, scheint eine Verlegung des Austragungsorts die realistischste Option zu sein.

Eine Absage steht offenbar nicht zur Debatte – das Interesse an dem Drei-Team-Turnier mit Tom Brady als Hauptattraktion ist groß. Flag Football erlebt seit Monaten einen deutlichen Aufschwung, der in der Aufnahme der Sportart in das Programm der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles gipfelte.