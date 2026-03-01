American Football
NFL Combine: Quarterback stellt zwei Rekordwerte für seine Position auf – auch starker 40-Yards-Dash
- Veröffentlicht: 01.03.2026
- 20:51 Uhr
- ran.de
Vor dem Combine gehörten Taylen Green nur vereinzelt die Schlagzeilen. Doch bei dem NFL-Event für die Draft-Teilnehmer trumpft der Quarterback historisch auf.
Die Quarterbacks in diesem Draft-Jahrgang zählen abgesehen von Fernando Mendoza nicht zu den Top-Prospects. Taylen Green nutzte jedoch den NFL Combine, um auf sich aufmerksam zu machen. Der 23-Jährige von den Arkansas Razorbacks legte am Wochenende in Indianapolis eine historische Performance hin.
Beim Vertical Jump erreichte er 43,5 Inches (rund 1,10 Meter), beim Weitsprung aus dem Stand landete er nach elf Fuß und zwei Inches (etwa 3,40 Meter). Bislang hielt Anthony Richardson die jeweiligen Bestwerte unter Quarterbacks. Der vierte Pick des Draft 2023 sprang seinerzeit 40 Inches hoch und zehn Fuß und neun Inches weit.
Green ist aber nicht nur sprungstark, sondern auch verdammt flink. Im 40-Yards-Dash lieferte er eine Zeit von 4,36 Sekunden. Damit war er nur 0,03 Sekunden langsamer als Michael Vick, der 2001 die Bestzeit für Quarterbacks aufstellte. Nach Angaben von "ESPN" unterbot seit mindestens 2003 kein Quarterback die Marke von 4,4 Sekunden.
Laut "CBS" ist Green von seiner Statur her am ehesten mit Trevor Lawrence zu vergleichen, der 2021 als First Overall Pick zu den Jacksonville Jaguars ging. Im Ranking des US-Senders nimmt er unter den Quarterbacks der Draft-Klasse Platz elf ein, insgesamt findet er sich auf Position 272 wieder.
NFL Combine: Alabama Crimsons Ty Simpson empiehlt sich für Top-Teams
Green überragt beim Combine: Kritik an Wurftechnik
Seine ersten drei College-Saisons verbrachte Green bei den Boise State Broncos, die vergangenen beiden Jahre bei den Razorbacks. 2025 warf er 19 Touchdowns bei elf Interceptions und kam durch die Luft 2714 Yards weit. Über den Boden kamen 777 Yards für acht Touchdowns hinzu.
Insgesamt brachte es Green in seinen College-Jahren auf 59 Passing Touchdowns, 35 Interceptions, 9662 Passing Yards bei einer Quote von 60,1 Prozent, 35 Rushing Touchdowns und 2403 Rushing Yards. In seinem Freshman-Jahr sah er aber nur vereinzelt Snaps.
Von Scouts wird "ESPN" zufolge vor allem seine Wurftechnik kritisiert. Die Bewegung müsste schneller vonstatten gehen. Seine Beine sind aber offensichtlich bereits NFL-reif.
Auch interessant: NFL Combine: Brenen Thompson verpasst Rekord beim 40-Yard-Dash