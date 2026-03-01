Vor dem Combine gehörten Taylen Green nur vereinzelt die Schlagzeilen. Doch bei dem NFL-Event für die Draft-Teilnehmer trumpft der Quarterback historisch auf.

Die Quarterbacks in diesem Draft-Jahrgang zählen abgesehen von Fernando Mendoza nicht zu den Top-Prospects. Taylen Green nutzte jedoch den NFL Combine, um auf sich aufmerksam zu machen. Der 23-Jährige von den Arkansas Razorbacks legte am Wochenende in Indianapolis eine historische Performance hin.

Beim Vertical Jump erreichte er 43,5 Inches (rund 1,10 Meter), beim Weitsprung aus dem Stand landete er nach elf Fuß und zwei Inches (etwa 3,40 Meter). Bislang hielt Anthony Richardson die jeweiligen Bestwerte unter Quarterbacks. Der vierte Pick des Draft 2023 sprang seinerzeit 40 Inches hoch und zehn Fuß und neun Inches weit.

Green ist aber nicht nur sprungstark, sondern auch verdammt flink. Im 40-Yards-Dash lieferte er eine Zeit von 4,36 Sekunden. Damit war er nur 0,03 Sekunden langsamer als Michael Vick, der 2001 die Bestzeit für Quarterbacks aufstellte. Nach Angaben von "ESPN" unterbot seit mindestens 2003 kein Quarterback die Marke von 4,4 Sekunden.

Laut "CBS" ist Green von seiner Statur her am ehesten mit Trevor Lawrence zu vergleichen, der 2021 als First Overall Pick zu den Jacksonville Jaguars ging. Im Ranking des US-Senders nimmt er unter den Quarterbacks der Draft-Klasse Platz elf ein, insgesamt findet er sich auf Position 272 wieder.