Die Atlanta Falcons entlassen einen kürzlich eingestellten Coach. Die Vorwürfe sind schwerwiegend. Die Atlanta Falcons haben LaTroy Lewis von seinem Posten als Assistenztrainer der Defensive Line entbunden, nachdem Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen ihn laut wurden. Das gab die Franchise in einer Mitteilung bekannt. Die Entlassung erfolgte dabei kurz nachdem das Team erklärte hatte, dass sie die Vorwürfe untersuchen würden, die kürzlich in den sozialen Medien aufgetaucht waren. "Wir sind uns der Vorwürfe gegen LaTroy Lewis bewusst. Wir sind dabei, Informationen zu sammeln, und werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben", hieß es von dem Team. Boykottieren die Seahawks das Weiße Haus? Macdonald klärt auf

Vorwürfe gegen Lewis Die Vorwürfe beziehen sich auf Lewis' Zeit an der University of Michigan, wo er in der Saison 2022 als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war, bevor er für die nächsten zwei Spielzeiten zum Assistenztrainer der D-Line befördert wurde. Die Saison 2025 hatte der 32-Jährige als Trainer an der University of Toledo verbracht, ehe ihn die Falcons kürzlich einstellten. Die Polizei von Ann Arbor bestätigte gegenüber "ESPN", dass sie aktuell Vorwürfe gegen Lewis untersucht. So erklärte Sprecher Chris Page, die Beamten seien "erst kürzlich auf die Vorwürfe der Frau aufmerksam geworden." Lewis' Anwältin Fabiola A. Galguera sagte, er „beabsichtige, diese falschen Vorwürfe mit der Unterstützung seiner Frau, seiner Familie und meines Teams vehement zu bekämpfen”. In einer Erklärung bezeichnete Paul Corliss, ein Sprecher von Michigan, die Vorwürfe als „zutiefst beunruhigend”.

