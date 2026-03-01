American Football
NFL - Dallas Cowboys: Owner Jerry Jones schlägt in der Free Agency neue Wege ein
- Veröffentlicht: 01.03.2026
- 17:43 Uhr
- ran.de
Nach zwei erfolglosen Jahren will Cowboys-Owner Jerry Jones in der Free Agency neue Wege gehen.
In den vergangenen beiden Jahren setzten die Dallas Cowboys in der Offseason vor allem darauf, Spieler erneut unter Vertrag zu nehmen und Lücken mit kostengünstigen Routiniers zu füllen, anstatt viel Geld für Free Agents auszugeben.
Nach zwei Spielzeiten ohne Playoff-Teilnahme will Owner Jerry Jones diese Strategie nun ändern und aggressiver auf dem Markt agieren.
"Ich würde wetten, dass wir mehr Geld für Free Agents ausgeben als bisher", sagte der Teambesitzer laut "ESPN" beim NFL Combine. "Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich nur vorankommen kann, wenn ich mir etwas von meiner Zukunft leihe. Rechnet damit, dass ich mir etwas von meiner Zukunft leihe, okay?", so Jones weiter.
Cowboys müssen finanziellen Spielraum schaffen
Die Cowboys müssen aber zunächst Spielraum in Sachen Salary Cap schaffen, um in den kommenden Wochen großzügige Ausgaben tätigen zu können.
Da Dallas die für die Saison festgelegte Gehaltsobergrenze von 301,2 Millionen US-Dollar derzeit um rund 56 Millionen überschreitet, kündigte Jones an, die Verträge der Starspieler Dak Prescott, CeeDee Lamb, Tyler Smith, Kenny Clark, Quinnen Williams und Osa Odighizuwa neu zu strukturieren.
Eine Überarbeitung der Arbeitspapiere könnte einen Spielraum von bis zu 120 Millionen schaffen.