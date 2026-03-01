Nach zwei erfolglosen Jahren will Cowboys-Owner Jerry Jones in der Free Agency neue Wege gehen.

In den vergangenen beiden Jahren setzten die Dallas Cowboys in der Offseason vor allem darauf, Spieler erneut unter Vertrag zu nehmen und Lücken mit kostengünstigen Routiniers zu füllen, anstatt viel Geld für Free Agents auszugeben.

Nach zwei Spielzeiten ohne Playoff-Teilnahme will Owner Jerry Jones diese Strategie nun ändern und aggressiver auf dem Markt agieren.

"Ich würde wetten, dass wir mehr Geld für Free Agents ausgeben als bisher", sagte der Teambesitzer laut "ESPN" beim NFL Combine. "Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich nur vorankommen kann, wenn ich mir etwas von meiner Zukunft leihe. Rechnet damit, dass ich mir etwas von meiner Zukunft leihe, okay?", so Jones weiter.