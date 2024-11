Geblockter Field-Goal-Versuch: Chiefs bleiben ungeschlagen

Die Kansas City Chiefs bleiben nach einem weiteren Krimi das einzige ungeschlagene Team in der US-Football-Profiliga NFL. Die Mannschaft um Star-Quarterback Patrick Mahomes, die mit dem dritten Super-Bowl-Triumph in Serie Geschichte schreiben will, gewann am Sonntag 16:14 gegen die Denver Broncos. Entscheidend für den neunten Saisonerfolg der Chiefs war ein geblockter Field-Goal-Versuch in den letzten Sekunden des Spiels.

Damit verhinderte der Titelverteidiger, der in der Woche zuvor einen dramatischen 30:24-Erfolg nach Verlängerung gegen die Tampa Bay Buccaneers gefeiert hatte, die saisonübergreifend erste Pleite seit dem ersten Weihnachtsfeiertag 2023 (14:20 gegen die Las Vegas Raiders). Durch die Fortsetzung der Siegesserie liegt Kansas City weiterhin souverän an Platz eins der AFC West. Am nächsten Spieltag kommt es nun zu dem Spitzenspiel bei den Buffalo Bills, die nach dem 30:20-Erfolg bei den Indianapolis Colts bei acht Erfolgen und zwei Niederlagen stehen.