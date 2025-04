Geduldspiel vorbei: Sanders als Nummer 144 nach Cleveland

Für Quarterback Shedeur Sanders ist das endlose Warten auf seinen Aufruf vorbei. Am dritten Tag des NFL-Drafts wurde der Quarterback von der University of Colorado Boulder an Position 144 von den Cleveland Browns ausgewählt, Experten hatten den Sohn von "Primetime" Deion Sanders übereinstimmend als Erstrundenpick eingestuft. "Danke, Gott", schrieb der 23-Jährige bei X nach seiner Auswahl in der fünften Runde in Green Bay/Wisconsin.

Sanders hat eine ausgezeichnete College-Saison hinter sich. Er warf für 4134 Yards Raumgewinn, verbuchte 37 Touchdown-Pässe bei zehn Interceptions, musste aber dennoch lange warten und wurde unter den Talenten als erst sechster Quarterback ausgewählt. Zuvor waren Top-Pick Cameron Ward (Tennessee Titans), Jaxson Dart (New York Giants/25.), Tyler Shough (New Orleans Saints/40.), Jalen Milroe (Seattle Seahawks/92.) und Dillon Gabriel (Cleveland Browns/94.) an NFL-Teams gegangen - selbst bei den Browns war er auf seiner Position nur die zweite Wahl.

Deion Sanders hat von 1989 bis 2006 als Cornerback und Wide Receiver in der NFL gespielt. 1995 gewann der Footballstar mit den San Francisco 49ers den Super Bowl, 1996 mit den Dallas Cowboys erneut. Heute ist der 57-Jährige Trainer des College-Teams Colorado Buffaloes.