Gegenspieler angespuckt: NFL-Profi Carter muss zahlen

Für seinen üblen Aussetzer beim Saisoneröffnungsspiel der NFL ist Jalen Carter mit einer Geldstrafe in Höhe von 57.222 Dollar belegt worden. Der Verteidiger des Super-Bowl-Champions Philadelphia Eagles hatte beim 24:20 gegen die Dallas Cowboys den gegnerischen Quarterback Dak Prescott angespuckt.

Dafür erhielt er von der Football-Liga nicht nur die Geldstrafe, sondern auch eine Sperre von einem Spiel. Weil Carter die Dummheit aber bereits vor dem ersten offensiven Spielzug der Cowboys begangen hatte, kam die NFL zu der Ansicht, dass er die Sperre de facto bereits abgesessen habe. Der Defensive Tackle kann somit beim Wiedersehen mit Patrick Mahomes und den Kansas City Chiefs am Sonntag (22.25 Uhr) wieder mitwirken. Im Super Bowl im Februar hatten die Eagles die Chiefs mit 40:22 bezwungen.

"Wissen Sie, es war ein Fehler meinerseits, und so etwas wird nicht noch einmal passieren", hatte Carter nach dem Spiel am vergangenen Donnerstag gesagt: "Es tut mir leid für meine Teamkollegen und die Fans da draußen. (...) Dass ich das Spiel nicht beginnen oder beenden konnte, hat mich einfach fertiggemacht, aber das wird nicht noch einmal passieren."