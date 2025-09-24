Giants: Chance für Rookie Dart - Wilson muss auf die Bank

Chance für Jaxson Dart: Coach Brian Daboll vom NFL-Team New York Giants setzt am Sonntag im Duell mit den Los Angeles Chargers auf den 22 Jahre alten Rookie. Veteran Russell Wilson muss dafür auf die Bank.

"Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir mit Jaxson spielen werden und uns auf die Partie vorbereiten", sagte Daboll am Mittwoch gegenüber Reportern: "Es ist meine Entscheidung, und wir werden mit Jaxson spielen." Er gehe davon aus, dass Dart künftig Stammspieler sei und Wilson als sein Ersatzmann fungieren werde.

Der 36 Jahre alte Wilson, der im Jahr 2014 mit den Seattle Seahawks den Super Bowl gewonnen hatte, nahm die Entscheidung in einer ersten Reaktion sportlich auf. "Ich konzentriere mich darauf, diesem Team zu Siegen zu verhelfen", sagte er: "Ich konzentriere mich darauf, Jaxson zu helfen. Ich liebe diese Organisation, ich liebe den gesamten Prozess. Ich liebe die Jungs in der Umkleidekabine." Er gebe die Saison nicht auf.

Die Giants haben bislang alle drei absolvierten Partien verloren. Dies soll sich nun mit Dart ändern. "Ich bin bereit", sagte er.