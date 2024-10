Green Bay Packers: Bangen um Jordan Love? So lautet die Diagnose

Packers-Spieler versammelten sich schon kurz danach um ihren Star-Quarterback und beteten. Ein langer Ausfall von Love würde die Saisonziele in Green Bay stark gefährden.

Love unterschrieb im vergangenen Juli noch einen neuen Vertrag bei den Packers. 220 Millionen US-Dollar verdient der Spielmacher in vier Jahren. "Er ist die Franchise", sagte D-Liner Kenny Clark nach der Niederlage. "Hoffentlich ist er kommende Woche wieder einsatzfähig."

Teamkollege Christian Watson hatte sich nach dem Spiel geäußert und stärkte dem Quarterback den Rücken: "Wir wissen, was er für ein Typ ist und wie er mit solchen Dingen umgeht. Was auch immer es sein mag, er wird damit klarkommen. Wir werden damit klarkommen."

Ein vorzeitiges Saisonende ist also kein Thema, ein Ausfall für eine gewisse Zeit aber nicht zu vermeiden. Wie Tom Pelissero berichtet, soll Love drei bis sechs Wochen fehlen.

Doch wie das "NFL Network" berichtet, gibt es in Green Bay ein hörbares Aufatmen, denn die Befürchtung, dass sich Love eine schwerwiegende Verletzung zugezogen haben könnte, bestätigte sich nach einer Untersuchung wohl nicht. Das Kreuzband ist demnach nicht verletzt, stattdessen soll er sich eine Innenbanddehnung im Knie zugezogen haben.

Loves Backup Malik Willis kam in der Folge der Verletzung für die letzten beiden Snaps aufs Feld - er wurde erst in der vergangenen Woche via Trade zu den Packers geholt.

Abgesehen von Willis haben die Packers noch Sean Clifford im Roster, der eigentlich schon von Green Bay entlassen wurde, sich zuletzt jedoch im Practice Squad befand.