Eingriff am Daumen

Green Bay Packers: Operation bei Quarterback Jordan Love

  • Aktualisiert: 13.08.2025
  • 08:02 Uhr
  • Kai Esser

Die Green Bay Packers müssen vorerst auf Jordan Love verzichten. Der Quarterback muss operiert werden. Der Saisonauftakt ist jedoch nicht in Gefahr.

Schock für die Green Bay Packers, aber Entwarnung folgt: Quarterback Jordan Love hat sich am Dienstag einer Operation am linken Daumen unterzogen, um eine Bänderverletzung zu reparieren.

Dennoch rechnen die Packers damit, dass der Star-QB pünktlich zum Saisonstart in Week 1 gegen die Detroit Lions am 7. September fit ist.

"Der Eingriff hat zu diesem Zeitpunkt Sinn ergeben, jetzt konzentrieren wir uns darauf, ihn so schnell wie möglich zurück auf's Feld zu bekommen", sagte General Manager Brian Gutekunst.

Jordan Love: Verletzung gegen die New York Jets

Weiter: "Ich sehe nicht, dass wir ihn deshalb längerfristig verlieren", zeigt sich der GM optimistisch.

Die Verletzung ereignete sich im Preseason-Auftakt am Samstag gegen die New York Jets, als Love auf seinem letzten Play von Defensive Tackle Jay Tufele gesackt wurde. Zunächst versuchte der 25-Jährige, mit getaptem Daumen durchzuhalten – er trainierte sogar am Montag und übergab den Ball notgedrungen mit der rechten (Wurf-)Hand. Letztlich fiel die Entscheidung für die OP, um eine schnelle und vollständige Heilung zu gewährleisten.

Backup Quarterback Malik Willis übernimmt derweil die Starter-Rollen im Training: "Das Team muss stark genug sein, um ohne einen Spieler auszukommen. Es geht um alle elf auf dem Feld", erklärt Head Coach Matt LaFleur.

Bereits letztes Jahr verpasste Love zwei Spiele, damals wegen einer Knieverletzung – Willis sprang ein und gewann beide.

