NFL: Green Bay Packers schlagen Detroit Lions - Sorgen um Amon-Ra St. Brown

  • Aktualisiert: 27.11.2025
  • 22:41 Uhr
  • ran.de

Die Green Bay Packers siegen an Thanksgiving bei den Detroit Lions, die auch noch einen prominenten Ausfall verkraften müssen.

Ereignisreicher Auftakt in den 13. Spieltag der laufenden NFL-Saison. Im ersten Spiel an Thanksgiving haben die Green Bay Packers im Divisionduell bei den Detroit Lions mit 31:24 gewonnen und damit auch das zweite Spiel in dieser Saison gegen den Rivalen aus der NFC North für sich entschieden.

Packers -Quarterback Jordan Love lieferte mit vier angebrachten Touchdown-Pässen und 234 Passing Yards eine starke Leistung ab.

Zweimal bediente der Spielmacher dabei Dontayvion Wicks, einmal Romeo Doubs. Besonders sehenswert war der 51-Yard-Touchdown-Pass auf Christian Watson.

DETROIT, MI - NOVEMBER 27: Detroit Lions Quarterback Jared Goff (16) surveys the field in the pocket during the game between Green Bay Packers and Detroit Lions on November 27, 2025 at Ford Field i...

Auf der gegnerischen Seite konnte Jared Goff, der immer wieder mit der starken Packers-Defense um Micah Parsons zu kämpfen hatte, 256 Yards und zwei Touchdown-Pässe für sich verbuchen. Neben Jameson Williams fand sich auch Isaac TeSlaa in der Endzone wieder. Zudem gelang David Montgomery ein Rushing Touchdown.

Sorgen um Amon-Ra St. Brown

Für die Lions war das Heimspiel am US-Feiertag aber nicht nur aufgrund der Pleite eine bittere Angelegenheit, so macht sich das Team auch Sorgen um Amon-Ra St. Brown.

Der deutsche Wide Receiver humpelte bereits im ersten Viertel, noch bevor er überhaupt einen Pass gefangen hatte, mit einer Knöchelverletzung in die Kabine. Zuvor war ihm Teamkollege Kayode Awosika unglücklich auf das Bein gefallen. Eine Diagnose gibt es bislang noch nicht.

Die Packers stehen nun bei einer Bilanz von 8-3-1, die Lions haben bei sieben Siegen fünf Niederlagen.

