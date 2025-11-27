Die Green Bay Packers siegen an Thanksgiving bei den Detroit Lions, die auch noch einen prominenten Ausfall verkraften müssen.

Ereignisreicher Auftakt in den 13. Spieltag der laufenden NFL-Saison. Im ersten Spiel an Thanksgiving haben die Green Bay Packers im Divisionduell bei den Detroit Lions mit 31:24 gewonnen und damit auch das zweite Spiel in dieser Saison gegen den Rivalen aus der NFC North für sich entschieden.

Packers -Quarterback Jordan Love lieferte mit vier angebrachten Touchdown-Pässen und 234 Passing Yards eine starke Leistung ab.

Zweimal bediente der Spielmacher dabei Dontayvion Wicks, einmal Romeo Doubs. Besonders sehenswert war der 51-Yard-Touchdown-Pass auf Christian Watson.