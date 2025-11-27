Highlights der NFL auf Joyn
NFL - Cleveland Browns: Vom Trainer "sabotiert"? Shedeur Sanders wehrt Frage ab
- Veröffentlicht: 27.11.2025
- 21:18 Uhr
- ran.de
Browns-Quarterback Shedeur Sanders wird auf einer Pressekonferenz mit einer durchaus ungewöhnlichen Aussage konfrontiert.
Eigenwilliger Moment bei einer Pressekonferenz von Shedeur Sanders. Der Quarterback der Cleveland Browns wurde von einem US-Medienvertreter mit einer durchaus ungewöhnlichen Aussage konfrontiert.
"Shedeur, alle Ihre Fans sagen, dass Kevin Stefanski (Head Coach der Browns, Anm.d.Red.) Sie sabotiert hat", so der Journalist.
- Tampa Bay Buccaneers - Baker Mayfield über seine Verletzung: "Es ist ein zweischneidiges Schwert!"
- Alle NFL-Highlights hier auf Joyn
- Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn
Ein augenscheinlicher Versuch, Sanders zu einer kontroversen Äußerung zu bringen. Darauf eingestiegen ist der Rookie aber mitnichten. "Sie wollen also nur Ärger machen, oder?", lautete die Antwort des 23-Jährigen.
In der Folge ruderte der Reporter in Sachen Sabotage zurück. "Nein, ich möchte Sie fragen, wie Ihre Beziehung zu ihm ist."
Eine Frage, auf die der Quarterback dann doch eine Antwort gab. "Was die Leute außerhalb des Gebäudes tun, liegt nicht wirklich in meiner Kontrolle, das liegt nicht in meiner Macht", so Sanders.
"Insgesamt bin ich einfach froh, hier zu sein. Coach Stefanski trainiert mich, seit ich hier bin, und er macht einen sehr guten Job – auch in Anbetracht dessen, was alles los ist."
Shedeur Sanders wehrt Frage ab
Fertig war der Medienvertreter derweil immer noch nicht. "Aber wie ist Ihre Beziehung zu ihm, wenn wir Sie beide nicht zusammen sehen?", erfolgte eine weitere Nachfrage.
Die Antwort: "Auf jeden Fall wie die zu einem Trainer. Er sagt mir, was ich auf und neben dem Spielfeld zu tun habe. Wir haben uns gemeinsam entwickelt. Unsere Beziehung und alles andere auch ist gewachsen, deshalb bin ich einfach dankbar, hier zu sein."
Shedeur Sanders debütierte am vergangenen Wochenende erstmals als Starter für die Browns und feierte einen 24:10-Sieg gegen die Las Vegas Raiders.