- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

In der Folge ruderte der Reporter in Sachen Sabotage zurück. "Nein, ich möchte Sie fragen, wie Ihre Beziehung zu ihm ist." Eine Frage, auf die der Quarterback dann doch eine Antwort gab. "Was die Leute außerhalb des Gebäudes tun, liegt nicht wirklich in meiner Kontrolle, das liegt nicht in meiner Macht", so Sanders. "Insgesamt bin ich einfach froh, hier zu sein. Coach Stefanski trainiert mich, seit ich hier bin, und er macht einen sehr guten Job – auch in Anbetracht dessen, was alles los ist."

- Anzeige -