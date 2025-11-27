- Anzeige -
NFL - Minnesota Vikings: Justin Jefferson verteidigt J.J. McCarthy

  • Aktualisiert: 27.11.2025
  • 20:06 Uhr
  • ran.de

Justin Jefferson zeigt sich in der laufenden NFL-Saison immer wieder frustriert. Seinen Quarterback verteidigt er trotz der schwierigen Phase aber.

Vikings-Wide-Receiver Justin Jefferson wirkte in der aktuellen NFL-Saison mitunter frustriert, so beispielsweise bei der 6:23-Pleite gegen die Green Bay Packers am vergangenen Wochenende.

Bei der Franchise aus Minnesota läuft es derzeit alles andere als rund, auch Quarterback J.J. McCarthy kann nicht überzeugen.

Der Spielmacher verpasste fünf Partien aufgrund einer Knöchelverletzung und zeigte auch seit seiner Rückkehr nicht unbedingt die überzeugendsten Leistungen.

Jefferson verteidigt McCarthy

Dennoch hat Jefferson seinen Signal Caller nun verteidigt. "Es ist früh", sagte der Passempfänger laut "ESPN": "Er ist neu in diesem Sport. Er ist neu in der NFL. Er lernt, wie jeder andere Rookie auch lernen muss, und er musste mental überwinden, bereits im ersten Jahr eine Verletzung erlitten zu haben."

Und weiter: "Es ist also einfach eine schwierige Umstellung für ihn. Aber ich habe das Gefühl, dass er aus den vergangenen paar Spielen gelernt hat und natürlich auch aus dieser Saison, und ich glaube, dass er sich auf eine andere Art und Weise zurückmelden wird, als alle anderen denken."

Aktuell befindet sich McCarthy im Concussion Protocol. Ob er am Sonntag gegen die Seahawks spielen kann, ist aktuell noch unklar.

