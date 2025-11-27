Justin Jefferson zeigt sich in der laufenden NFL-Saison immer wieder frustriert. Seinen Quarterback verteidigt er trotz der schwierigen Phase aber.

Vikings-Wide-Receiver Justin Jefferson wirkte in der aktuellen NFL-Saison mitunter frustriert, so beispielsweise bei der 6:23-Pleite gegen die Green Bay Packers am vergangenen Wochenende.

Bei der Franchise aus Minnesota läuft es derzeit alles andere als rund, auch Quarterback J.J. McCarthy kann nicht überzeugen.

Der Spielmacher verpasste fünf Partien aufgrund einer Knöchelverletzung und zeigte auch seit seiner Rückkehr nicht unbedingt die überzeugendsten Leistungen.