Nachdem er mit den Miami Dolphins die Playoffs verpasst hat, stellt Tyreek Hill seine Zukunft infrage. Der Star-Receiver spricht offen über einen vorzeitigen Abschied.

Tyreek Hill hat nach der 20:32-Niederlage mit den Miami Dolphins gegen die New York Jets am Sonntag öffentlich über seine Zukunft spekuliert. Der 30-jährige Wide Receiver deutete an, dass seine Zeit in Miami womöglich zu Ende geht.

"Das ist das erste Mal, dass ich nicht in den Playoffs stehe. Ich muss tun, was das Beste für mich und meine Familie ist," so Hill gegenüber Journalisten: "Ob das hier ist oder woanders – ich öffne diese Tür für mich. Ich bin raus, Bro."

Hill begründete seine Überlegungen mit seinen sportlichen Ambitionen: "Es war großartig, hier zu spielen. Aber am Ende des Tages muss ich das Beste für meine Karriere tun. Ich bin ein zu großer Wettkämpfer, um einfach nur dabei zu sein."

Im Spiel gegen die Jets blieb Hill mit nur zwei Catches für 20 Yards blass und verließ das Feld im vierten Viertel.