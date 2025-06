Bills-Quarterback Josh Allen schwärmt in einem Interview von Patriots-Spielmacher Drake Maye und sieht in diesem ein "Vorbild für den Football".

Allen sicher: Diggs wird Maye große Hilfe sein

"Ich denke, dass er Drake viel Sicherheit gibt", erklärte Allen in Bezug auf Diggs, der alle seine vier Pro-Bowl-Nominierungen während seiner Zeit in Buffalo erhielt. "Da er so lange in der Liga gespielt hat, kann er Drake mit seinem Wissen als Mentor zur Seite stehen."

Und weiter: "Drake wird sich den Ball schnappen und rennen, und es wird ihm sehr helfen, dass er den Ball zu jemandem wie Stefon werfen kann."

Die Patriots drafteten Maye 2024 an Position zwei, in der ersten Saison gelangen ihm aber nur vier Siege bei 13 Niederlagen.