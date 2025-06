NFL - Indianapolis Colts: Anthony Richardson gibt Verletzungsupdate

Das Verletzungspech verfolgt Anthony Richardson in seiner noch jungen NFL-Karriere. Nun gab der Quarterback der Indianapolis Colts ein Update.

Die NFL steckt tief in der Offseason, das Training Camp startet in gut einem Monat. Bei den Indianapolis Colts bahnt sich in dieser Zeit ein Quarterback-Duell an.

Denn die Franchise um Head Coach Shane Steichen verpflichtete in der Offseason Daniel Jones von den New York Giants und stattete ihn mit einem Einjahres-Deal aus, der ihm bis zu 14 Millionen US-Dollar einbringen kann.