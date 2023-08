James Conner: Aus der Krebs-Hölle zum NFL-Draft

Anzeige

Vor der College-Saison 2015 gilt Running Back James Connor als Erstrunden-Pick für den NFL-Draft. 14 Monate später ist allein die Anmeldung zum Draft ein wahres Wunder.

von Rainer Nachtwey

1765 Yards, 26 Touchdowns.

Nichts und niemand scheint James Conner in seiner zweiten Saison als Running Back der University of Pittsburgh aufzuhalten.

Sein Weg klar definiert: Eine weitere dominante College-Saison 2015, dann der NFL-Draft. Erst-Runden-Pick. NFL.

"The Sky is the Limit" heißt es dann gerne. Doch James Conners Weg führte ihn nicht in den Himmel, vielmehr war es die Hölle.

Erst der Innenbandriss im ersten Spiel der Folgesaison Anfang September gegen die Youngstown State.

Dann jener 26. November 2015. Der Tag, der sein Leben, seine Sicht auf die wichtigen Dinge im Leben verändert, auf den Kopf stellt.