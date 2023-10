"Just f*cked Edelman": Die Story hinter dem Selfie

Anzeige

Als Julian Edelman in die Tinder-Falle tappte: Nach dem Super-Bowl-Gewinn 2015 tauchten intime Fotos des Patriots-Receivers auf, was vor allem für seine Gespielin böse Folgen hatte.

Boston/München - Nicht nur beim bisher letzten Triumph der New England Patriots in Super Bowl 53 im Februar 2019, als er als MVP ausgezeichnet wurde, war Julian Edelman einer der X-Faktoren. Er hatte auch schon entscheidenden Anteil am Sieg in Super Bowl 49 nach der Saison 2014/15.

Als der Wide Receiver im Konfettiregen des University of Phoenix Stadiums die Vince Lombardi Trophy in den Himmel reckte, konnte er noch nicht ahnen, dass er wenig später selbst zur "Trophäe" werden sollte.

Denn der begehrte Junggeselle landete im Verlauf der Siegesfeierlichkeiten mit einer jungen Blondine im Bett. Und diese hatte nichts Besseres zu tun, als ein Bild von sich und dem schlafenden Football-Star über die Dating-App Tinder zu verbreiten.

Das Bild ging viral, die dazu geschriebenen Worte "Just fucked Edelman, no lie" sind längst legendär.