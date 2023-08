Wegen Wintersturm: Bills sitzen an Heiligabend in Chicago fest

Die Buffalo Bills haben ihr Spiel bei den Chicago Bears am Heiligabend zwar mit 35:13 gewonnen und sich zum dritten Mal in Folge den Titel in der AFC East gesichert, die Laune dürfte es dem Team um Quarterback Josh Allen im Anschluss dennoch schnell verhagelt haben. Denn aufgrund eines heftigen Wintersturms wurde der Flughafen O'Hare in Chicago geschlossen. Die Bills mussten die Nacht von Heiligabend auf den 1. Weihnachtsfeiertag deshalb in Chicago verbringen und können erst am Sonntag von dem Flughafen Rochester im Bundesstaat New York zurück in die Heimat fliegen. So hatten sich die Spieler und Trainer der Bills ihr Weihnachtsfest sicherlich nicht vorgestellt. © IMAGO/USA TODAY Network