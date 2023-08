Anzeige

Chris Jones ist der beste Spieler in der Defense der Kansas City Chiefs. Aktuell weilt er jedoch nicht bei dem Team. Und seinen Holdout will er bis tief in die Saison durchziehen.

Von Kai Esser

Holdouts sind in den vergangenen Jahren ein valides Mittel für Spieler gewesen, sich neue Verträge zu erstreiken. Meistens lenken die Franchises auch ein - aber nicht immer. Wie nun auch im Falle von Chris Jones.

Der Defensive Tackle hat sich noch nicht beim Training Camp blicken lassen. Für jeden Tag, den er verpasst, kriegt er eine Vertragsstrafe von 50.000 Dollar. Für jedes Spiel, das er verpasst, entgehen ihm rund 1,1 Millionen Dollar. "Ich kann mir das leisten", entgegnete er besorgten Kritikern.