Kansas City Chiefs: Travis Kelce kritisiert ständige TV-Einblendungen von Taylor Swift

Travis Kelce und Taylor Swift bestimmen die NFL-Schlagzeilen. Das gefällt längst nicht allen Fans - und auch Kelce nicht immer.

Travis Kelce und die mögliche Beziehung zu Popstar Taylor Swift ist derzeit das große Thema in der NFL - auch während der Spiele der Kansas City Chiefs. Die etlichen TV-Einblendungen der Sängerin bei den Partien der Chiefs gegen die Chicago Bears und bei den New York Jets empfanden viele Fans zuletzt allerdings als störend.

In seinem Podcast "New Heights" kritisierte auch Travis Kelce selbst die "die Swift-Manie" der US-Medien und erklärte, dass er glaube, die NFL "übertreibe es ein wenig": "Ich denke, es ist lustig, wenn sie zeigen, wer alles beim Spiel ist. Ich denke, das bringt ein bisschen mehr Atmosphäre in das Spiel, es bringt ein bisschen mehr von dem, was man gerade sieht. Aber gleichzeitig denke ich, dass sie es ein bisschen übertreiben, ganz sicher."

"Besonders in meiner Situation. Ich glaube, sie versuchen einfach nur, Spaß zu haben", so der 33-Jährige weiter.

Gegen die Jets war Swift zusammen mit den Hollywood-Superstars Ryan Reynolds, Blake Lively und Hugh Jackman in der "Kelce-Loge" gesichtet worden.

"NBC" ließ es sich nicht nehmen, während der Sunday-Night Football-Übertragung die Kameras mehrmals auf diese Gruppe zu richten.