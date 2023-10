Platz 18: New Orleans Saints (14)

Wenige Quarterbacks lieben die Line of Scrimmage so sehr wie Derek Carr. Warum sonst sollte er ständig Bälle in die Richtung der Start-Linie werfen? Insgesamt 14 (!) Pässe fanden ihren Passempfänger hinter der LoS. Den Saints fehlte es gegen die Buccaneers an vertikalem Passspiel und Explosivität. Auch das Laufspiel ließ zu wünschen übrig. Die Defensive kann durchaus für Aufsehen sorgen, wenn die Offensive allerdings kaum Punkte erzielt, ständig punten muss oder Bälle per Turnover herschenkt, geht auch einer guten Defensive irgendwann die Luft aus. © USA TODAY Network