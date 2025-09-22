Kansas City Chiefs: Travis Kelce und Andy Reid liefern sich hitziges Wortgefecht

Bei den Kansas City Chiefs sind Travis Kelce und Coach Andy Reid während des ersten Saisonsiegs einmal mehr aneinandergeraten.

Die Kansas City Chiefs können zumindest etwas aufatmen. Im dritten Spiel der NFL Regular Season 2025 gab es für den amtierenden AFC-Champion durch ein 22:9 bei den New York Giants den ersten Sieg.

Schon in der ersten Halbzeit beim mühsamen Erfolg der Chiefs geriet Travis Kelce mit Andy Reid aneinander. Bei einem hitzigen Wortduell schubste der Head Coach seinen Star-Tight-End mit dem Oberkörper zur Seite.

Angesprochen auf diese Szene, erklärte Reid die Situation hinterher und spielte die verbale Auseinandersetzung mit Kelce herunter.

"Ich liebe Travis und seine Leidenschaft. Das ist okay für mich. Im zweiten Viertel haben wir nicht genug davon gehabt. Er weiß, wann er einen Gang zurückschalten muss, aber auch, wann er Vollgas geben muss. Das liebe ich an ihm. Der Typ ist mit vollem Einsatz dabei. Manchmal muss ich einfach nur Polizist sein", sagte Reid.