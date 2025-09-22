NFL - Alle highlights im NFL Network auf Joyn
Kansas City Chiefs: Travis Kelce und Andy Reid liefern sich hitziges Wortgefecht
- Aktualisiert: 24.09.2025
- 18:50 Uhr
- ran.de
Bei den Kansas City Chiefs sind Travis Kelce und Coach Andy Reid während des ersten Saisonsiegs einmal mehr aneinandergeraten.
Die Kansas City Chiefs können zumindest etwas aufatmen. Im dritten Spiel der NFL Regular Season 2025 gab es für den amtierenden AFC-Champion durch ein 22:9 bei den New York Giants den ersten Sieg.
Schon in der ersten Halbzeit beim mühsamen Erfolg der Chiefs geriet Travis Kelce mit Andy Reid aneinander. Bei einem hitzigen Wortduell schubste der Head Coach seinen Star-Tight-End mit dem Oberkörper zur Seite.
- NFL: Die Philadelphia Eagles eifern den Kansas City Chiefs nach - ein Kommentar
- NFL Power Ranking: Chiefs und Mahomes stürzen weiter ab
Angesprochen auf diese Szene, erklärte Reid die Situation hinterher und spielte die verbale Auseinandersetzung mit Kelce herunter.
"Ich liebe Travis und seine Leidenschaft. Das ist okay für mich. Im zweiten Viertel haben wir nicht genug davon gehabt. Er weiß, wann er einen Gang zurückschalten muss, aber auch, wann er Vollgas geben muss. Das liebe ich an ihm. Der Typ ist mit vollem Einsatz dabei. Manchmal muss ich einfach nur Polizist sein", sagte Reid.
Reid vs. Kelce: Erinnerungen an den Super Bowl 2023
Es war nicht das erste Mal, dass Reid und Kelce in dieser Art aneinanderprallten. Auch auf dem Weg zum Gewinn des Super Bowls 2023 gab es einen ähnlich hitzigen Moment zwischen den beiden.
NFL: Quarterbacks mit den meisten Touchdown-Pässen - Aaron Rodgers zieht an Brett Favre vorbei
Quarterbacks mit den meisten Touchdown-Pässen
Von 2005 bis 2007 war Aaron Rodgers Brett Favres Backup bei den Green Bay Packers. Nun hat der 41-Jährige seinen einstigen Lehrer überholt. ran zeigt die Quarterbacks, die in der Regular Season und den Playoffs zusammengerechnet die meisten Touchdowns warfen.
Platz 10: Matt Ryan
381 Touchdown-Pässe (in 234 Spielen)
Teams: Atlanta Falcons und Indianapolis Colts
Platz 9: Matthew Stafford
382 Touchdown-Pässe (in 225 Spielen)
Teams: Detroit Lions und Los Angeles Rams
Platz 8: Ben Roethlisberger
418 Touchdown-Pässe(in 249 Spielen)
Team: Pittsburgh Steelers
Platz 7: Dan Marino
420 Touchdown-Pässe (in 242 Spielen)
Team: Miami Dolphins
Platz 6: Philip Rivers
421 Touchdown-Pässe (in 244 Spielen)
Teams: San Diego/Los Angeles Chargers und Indianapolis Colts
Platz 5: Brett Favre
508 Touchdown-Pässe (in 302 Spielen)
Teams: Green Bay Packers, New York Jets und Minnesota Vikings
Platz 4: Aaron Rodgers
510 Touchdown-Pässe (in 251 Spielen)
Teams: Green Bay Packers, New York Jets und Pittsburgh Steelers
Platz 3: Peyton Manning
539 Touchdown-Pässe (in 266 Spielen)
Teams: Indianapolis Colts und Denver Broncos
Platz 2: Drew Brees
571 Touchdown-Pässe (in 287 Spielen)
Teams: San Diego Chargers und New Orleans Saints
Platz 1: Tom Brady
649 Touchdown-Pässe (in 335 Spielen)
Teams: New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers
"Leider kommt meine Leidenschaft auch dort zum Vorschein, wo sie negativ wirkt, aber ich bin dankbar, dass er weiß, dass ich das Ding mehr als alles andere mit ihm gewinnen möchte", sagte Kelce damals bei "NBC" über seinen Disput mit dem Chiefs-Coach.