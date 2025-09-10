Kelce nimmt Schuld für Worthy-Verletzung auf sich

Der dreimalige Super-Bowl-Gewinner Travis Kelce hat die Verletzung seines Mitspielers Xavier Worthy bei einem Zusammenstoß auf seine Kappe genommen. "Ich muss das besser machen", sagte der Tight End der Kansas City Chiefs in seinem Football-Podcasts "New Heights", es gebe "keine Entschuldigung" für seinen Fehler.

"Ich bin seit 13 Jahren in der Liga. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass ich so in meine eigenen Jungs renne", sagte der Verlobte von Popstar Taylor Swift. Kelce war bei der Auftaktniederlage gegen die Los Angeles Chargers (21:27) mit Worthy zusammengeprallt, der einen anderen Laufweg genommen hatte.

Wide Receiver Worthy erlitt eine Verletzung an der rechten Schulter und konnte nicht weiterspielen. Noch ist unklar, ob er am Sonntag für die Neuauflage des Super-Bowl-Duells gegen Meister Philadelphia Eagles zur Verfügung steht.

"Ich bin mit einem meiner Jungs zusammengestoßen und habe ihn aus dem Spiel genommen", sagte Kelce: "Ich habe buchstäblich einen meiner Spieler rausgenommen. Das ist einer der frustrierendsten Aspekte, und es ist schwer, wieder in Schwung zu kommen, wenn man weiß, dass man gerade jemanden verletzt hat."

Kelce räumte auch ein, dass Worthys frühes Ausscheiden den Spielverlauf verändert habe. "Er ist einer unserer besten Spieler. Er wird den Schritt zu einem der besten Wide Receiver der NFL machen", sagte er.