Las Vegas Raiders: Head Coach Josh McDaniels und GM Dave Ziegler entlassen

Josh McDaniels ist nicht mehr Head Coach der Las Vegas Raiders. Das gab die Franchise in der Nacht auf Mittwoch bekannt. Er ist der erste Head Coach in der NFL, der in dieser Saison seinen Hut nehmen muss.

Die Las Vegas Raiders haben nach einem schwachen Saisonstart mit drei Siegen aus acht Spielen die Reißleine gezogen und sich von Head Coach Josh McDaniels sowie General Manager Dave Ziegler getrennt.

Das gab Teambesitzer Mark Davis am späten Dienstagabend bekannt. "Nach reichlicher Überlegung, was die Raiders brauchen, um voranzugehen, habe ich entschieden, mit Josh und Dave getrennte Wege zu gehen", sagte Davis. McDaniels und Ziegler hatten ihr Amt in Las Vegas jeweils erst im Januar 2022 angetreten.

"Ich möchte beiden für ihre harte Arbeit für die Raiders danken und und wünsche ihnen und ihren Familien nur das Beste", fährt Davis fort. Damit verschlechtert sich McDaniels' Bilanz als Head Coach auf 20-33. Bereits in 2009 und 2010 versuchte er sich als Head Coach, damals der Denver Broncos, wurde aber auch dort in seiner zweiten Saison entlassen.