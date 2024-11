Lions und St. Brown feiern zehnten Sieg in Serie

Die Detroit Lions und Footballstar Amon-Ra St. Brown haben in der NFL den zehnten Sieg in Serie gefeiert. Dem Team um den Deutsch-Amerikaner gelang gegen die Chicago Bears an Thanksgiving dank einer starken ersten Hälfte ein knappes 23:20. In der US-Profiliga steht Detroit nun bei elf Siegen und einer Niederlage und gilt weiterhin als klarer Titelanwärter.

St. Brown fing fünf von sieben Pässen für 73 Yards - das war Bestwert unter den Wide Receivern des Teams aus der Motor City. Sam LaPorta gelangen beide Touchdowns für Detroit, der 25 Jahre alte St. Brown ging im zweiten Spiel in Serie in der Endzone leer aus. Zuvor hatte er über zwei Monate in jedem Einsatz mindestens einen Touchdown erzielt.

Zur Pause führten die Lions mit 16:0 und erstickten die Offensive der Bears im Keim. Nach der Pause aber starteten die Gäste eine spektakuläre Aufholjagd, verpassten in einem dramatischen finalen Drive aber den Ausgleich oder gar den Sieg: Den letzten Spielzug liefen die Bears, ohne zuvor eine Auszeit zu nehmen, obwohl noch ein Timeout vorhanden gewesen wäre.