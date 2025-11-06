Anzeige
nfl

Marshawn Kneeland verstorben: Schock um NFL-Profi der Dallas Cowboys - Polizei erklärt Todesursache, Prescott ist geschockt

  • Aktualisiert: 07.11.2025
  • 09:53 Uhr
  • ran

Die Dallas Cowboys teilen mit, dass Marshawn Kneeland verstorben ist. Die Polizei spricht von einem Selbstmord des NFL-Profis. Auch Quarterback Dak Prescott ist geschockt.

Der 24-Jährige war von den Cowboys im Draft 2024 in der zweiten Runde ausgewählt worden.

Dem Defensive End war am Montag im Spiel gegen die Arizona Cardinals sein erster Touchdown in der NFL nach einem geblockten Punt gelungen. Insgesamt absolvierte Kneeland 18 Spiele.

"Mit großer Trauer geben die Dallas Cowboys bekannt, dass Marshawn Kneeland heute Morgen auf tragische Weise verstorben ist. Marshawn war ein beliebter Teamkollege und Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete gelten Marshawns Freundin Catalina und seiner Familie", gab die Franchise am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit bekannt.

NFL-Insider Ian Rapoport teilte ein Statement von Kneelands Berater Jonathan Perzley, indem dieser ebenfalls den Tod bestätigte und um Privatsphäre für die Angehörigen des verstorbenen Spielers bat.

NFL: Marshawn Kneeland beging Selbstmord

Wie die Polizei mittlerweile bestätigt hat, beging Kneeland Selbstmord.

Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass Kneeland sich am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen geliefert hat. Warum es zu der Verfolgung kam, geht aus dem Bericht nicht hervor. Kneelands Fahrzeug ist dabei in Dallas auf einer Schnellstraße verunglückt.

Laut dem Bericht floh Kneeland anschließend zu Fuß vom Unfallort, die Beamten durchsuchten das Gebiet mit Unterstützung von Hunden- und Drohneneinheiten.

Etwa drei Stunden später wurde Kneeland mit einer offenbar selbst zugefügten Schusswunde aufgefunden. Während der Suche erhielten die Beamten Informationen, dass Kneeland "suizidale Absichten geäußert" habe.

Prescott: "Ein tragischer Verlust"

Dak Prescott, der Quarterback der Dallas Cowboys, äußerte sich geschockt von dem Tod seines Mannschaftskameraden: "Ein tragischer Verlust. Es tut weh. Das Herz ist heute schwer. Es tut mir weh für Marshawn, es tut weh für seine Familie, es tut weh für seine Freundin und für jeden einzelnen meiner Teamkollegen. Das ist ein Schmerz, den man niemandem wünscht."

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

