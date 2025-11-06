Anzeige
nfl

NFL - Dallas Cowboys: Marshawn Kneeland verstorben - Polizei informiert über Todesursache

  • Aktualisiert: 13.11.2025
  • 08:49 Uhr
  • ran

Die Dallas Cowboys teilen mit, dass Marshawn Kneeland verstorben ist. Die Polizei spricht von einem Selbstmord des NFL-Profis. Auch Quarterback Dak Prescott ist geschockt.

Der 24-Jährige war von den Cowboys im Draft 2024 in der zweiten Runde ausgewählt worden.

Dem Defensive End war am Montag im Spiel gegen die Arizona Cardinals sein erster Touchdown in der NFL nach einem geblockten Punt gelungen. Insgesamt absolvierte Kneeland 18 Spiele.

"Mit großer Trauer geben die Dallas Cowboys bekannt, dass Marshawn Kneeland heute Morgen auf tragische Weise verstorben ist. Marshawn war ein beliebter Teamkollege und Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete gelten Marshawns Freundin Catalina und seiner Familie", gab die Franchise am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit bekannt.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

NFL-Insider Ian Rapoport teilte ein Statement von Kneelands Berater Jonathan Perzley, indem dieser ebenfalls den Tod bestätigte und um Privatsphäre für die Angehörigen des verstorbenen Spielers bat.

Anzeige

NFL: Marshawn Kneeland beging Selbstmord

Wie die Polizei mittlerweile bestätigt hat, beging Kneeland Selbstmord.

Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass Kneeland sich am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen geliefert hat. Warum es zu der Verfolgung kam, geht aus dem Bericht nicht hervor. Kneelands Fahrzeug ist dabei in Dallas auf einer Schnellstraße verunglückt.

Laut dem Bericht floh Kneeland anschließend zu Fuß vom Unfallort, die Beamten durchsuchten das Gebiet mit Unterstützung von Hunden- und Drohneneinheiten.

NFL: Marshawn Kneeland - das ist zur Todesursache bekannt

NFL - New England Patriots: Rob Gronkowski bestätigt Unterschrift bei Ex-Team

Etwa drei Stunden später wurde Kneeland mit einer offenbar selbst zugefügten Schusswunde aufgefunden. Während der Suche erhielten die Beamten Informationen, dass Kneeland "suizidale Absichten geäußert" habe.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Prescott: "Ein tragischer Verlust"

Dak Prescott, der Quarterback der Dallas Cowboys, äußerte sich geschockt von dem Tod seines Mannschaftskameraden: "Ein tragischer Verlust. Es tut weh. Das Herz ist heute schwer. Es tut mir weh für Marshawn, es tut weh für seine Familie, es tut weh für seine Freundin und für jeden einzelnen meiner Teamkollegen. Das ist ein Schmerz, den man niemandem wünscht."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Detroit Lions at Washington Commanders Nov 9, 2025; Landover, Maryland, USA; Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) celebrates a touchdown during the ...
News

Eklat um St. Brown: Star-Receiver erklärt Trump-Jubel

  • 13.11.2025
  • 10:55 Uhr

NFL: Lions-Star muss sich vor Fans rechtfertigen

  • Video
  • 01:30 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at Green Bay Packers Nov 10, 2025; Green Bay, Wisconsin, USA; Green Bay Packers head coach Matt LaFleur looks on from the sidelines against th...
News

Kommentar: Mit IHM gewinnen die Packers keinen Titel!

  • 13.11.2025
  • 08:59 Uhr
imago images 1068690823
News

Wilder Meilenstein: Stafford ist endlich kein Verlierer mehr

  • 13.11.2025
  • 08:58 Uhr
Rob Gronkowski
News

Gronk unterschreibt bei den Patriots und sorgt für Lacher

  • 13.11.2025
  • 08:57 Uhr
FOXBOROUGH, MA - AUGUST 08: New England Patriots running back TreVeyon Henderson (32) jogs to the bench after returning a punt for a touchdown during the NFL, American Football Herren, USA preseaso...
News

Gewinner und Verlierer: Patriots landen Volltreffer

  • 13.11.2025
  • 08:40 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Los Angeles Chargers at New York Giants Sep 28, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) and running back Cam Skattebo ...
News

Giants-Entscheidung gegen Brian Daboll kommt viel zu spät

  • 13.11.2025
  • 08:37 Uhr
Nächster Rückschlag für Russell Wilson
News

Nur noch Nummer 3: Giants degradieren Wilson

  • 13.11.2025
  • 08:32 Uhr
David Bada rasiert im WFT Training
News

Deutscher NFL-Star beendet Karriere

  • 13.11.2025
  • 08:30 Uhr
imago images 1069049628
News

NFL: Berlin-Spiel mit starken TV-Zahlen in den USA

  • 13.11.2025
  • 08:11 Uhr