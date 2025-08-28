Mega-Deal: Parsons per Trade zu den Packers

Mega-Deal in der National Football League (NFL): Die Green Bay Packers haben sich per Trade die Dienste von Star-Verteidiger Micah Parsons von den Dallas Cowboys gesichert. Das teilten beide Franchises mit. US-Medienberichten zufolge erhält der 26-Jährige bei den Packers einen Vierjahresvertrag im Wert von 188 Millionen Dollar. Damit steigt Parsons wenige Tage vor Saisonstart zum bestbezahltesten Nicht-Quarterback in der Geschichte der Football-Liga auf.

Ein Abschied von Parsons von den Cowboys hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Nach gescheiterten Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung hatte der Defensive End Anfang August offiziell seinen Trade-Wunsch kommuniziert.

"Ich wollte nie, dass dieses Kapitel endet, aber ich hatte nicht alles unter Kontrolle. Mein Herz war hier und ist es immer noch", schrieb Parsons in einem Statement: "Während dieser ganzen Zeit habe ich nie irgendwelche Forderungen gestellt. Ich habe nie mehr als Fairness verlangt. Ich habe nur darum gebeten, dass die Person, der ich vertraue, meine Vertragsverhandlungen zu führen, an diesem Prozess beteiligt wird."

Gut eine Woche vor ihrem Auftaktspiel beim Super-Bowl-Gewinner Philadelphia Eagles erhielten die Cowboys nun im Gegenzug für Parsons jeweils einen Erstrundenpick für die Drafts in 2026 und 2027. Zudem wechselte Defensive Tackle Kenny Clark von Green Bay nach Texas.