Mike Edwards: "Patrick Mahomes ist nicht von dieser Welt"

Edwards: Ja, wir waren da. Aber waren nur was essen, etwas shoppen. Wir können nicht viel machen, nicht in die Casinos, die Clubs. Aber es ist auch gut, hier mal rauszukommen, den Kopf frei von Football zu bekommen. Aber wir sind und haben nur ein Ziel. Und irgendwann musst Du Dich nur darauf konzentrieren.

Mike Edwards: Das ist sehr nett hier. Wir sind hier an einem See, der Ausblick ist sehr schön. Die Medienevents machen Spaß. Ich sauge das Ganze auf. Ich möchte einfach die komplette Zeit genießen.

Vor dem Super Bowl gegen die San Francisco 49ers am Sonntag (ab 0:30 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) spricht Edwards im Interview mit ran über das Erfolgsgeheimnis der Defense, Coach Spags und vergleicht Patrick Mahomes mit Tom Brady.

ran: Was für eine Stimmung versprüht die Mannschaft in den Tagen?

ran: Die Defense war der Erfolgsgarant während der Playoffs. Verantwortlich dafür ist Coach Spagnuolo. Was ist er für ein Typ?

Edwards: Er ist der beste Coach, den ich in meinem Football-Leben bisher hatte. Egal ob Schulzeit oder jetzt NFL. Er ist eine phänomenale Persönlichkeit, eine bessere Person als Coach. Und das sagt alles, weil er so ein großartiger Coach ist. Ich liebe alles an ihm. Er hat mich am ersten Tag großartig aufgenommen und ich habe so viel gelernt unter ihm. Einfach der beste Coordinator.

ran: Wenn über die Defense der Chiefs berichtet wird, fällt fast immer das Wort "Brotherhood". Wie wirkt sich das von der Kabine auf das Spielfeld aus?

Edwards: Als Defensive Back-Gruppe musst Du sehr eng sein, das sind wir. Und das zahlt sich auf dem Spielfeld aus, weil wir dann diese Chemie dort auch haben. Jeder weiß wie der andere tickt, aber gleichzeitig willst Du den anderen auch nicht enttäuschen, hängen lassen.