Super Bowl 2024: Jakob Johnson erklärt, warum er beide Teams nicht mag

Seit fünf Jahren ist Fullback Jakob Johnson in der NFL. Aktuell steht der Deutsche bei den Las Vegas Raiders unter Vertrag. Im exklusiven ran Interview spricht er im Rahmen Opening Media Night des Super Bowls über Las Vegas als Austragungsort und warum er weder die Kansas City Chiefs noch die San Francisco 49ers mag.

Aus Las Vegas berichten Dominik Kaiser und Rainer Nachtwey

ran: Super Bowl in Ihrem Heim-Stadion, wie fühlt sich das an?

Jakob Johnson: Ein wenig so, wie wenn jemand bei dir zuhause auf der Couch sitzt und seine Füße auf deinen guten Futon setzt. Aber es ist wie es ist.

ran: Was halten Sie bisher von der ganzen Show hier in Las Vegas?

Johnson: Dafür ist Vegas gebaut. Vegas ist dafür gebaut eine Show zu machen. Ich denke wir werden diese Woche sehen, was Vegas zu bieten hat. Das größte Event der USA, in der Stadt mit der größten Show ist ein Match made in Heaven.