In der vergangenen Woche wurde Wide Receiver Jordan Addison wegen überhöhter Geschwindigkeit festgenommen. Rund 160 km/h war er zu schnell. Einen Grund hatte er offenbar auch: Demnach brauchte sein Hund seine Hilfe.

Ein Notfall bei seinem Hund soll Wide Receiver Jordan Addison dazu veranlasst haben, mit völlig überhöhter Geschwindigkeit über einen Freeway zu rasen. Der Rookie der Minnesota Vikings muss sich dafür verantworten, dass er in der Vorwoche 140 Meilen in der Stunde (gut 220 km/h) fuhr, erlaubt waren an der Stelle außerhalb des Ortes St. Paul nur 55.