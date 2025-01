MVP-Kandidaten: Vier Quarterbacks und Barkley

Bei der Wahl zum wertvollsten Spieler (MVP) der NFL-Hauptrunde ist Saquon Barkley einziger Kandidat, der in der Football-Profiliga nicht als Quarterback im Einsatz ist. Der Running Back der Philadelphia Eagles steht gemeinsam mit Josh Allen (Buffalo Bills), Lamar Jackson (Baltimore Ravens), Jared Goff (Detroit Lions) und Joe Burrow (Cincinnati Bengals) auf der Liste.

50 Journalisten, die regelmäßig über die NFL berichten, haben schon vor Beginn der laufenden Play-offs ihre Stimmen abgegeben. Die Entscheidung wird am 6. Februar, drei Tage vor dem Super Bowl in New Orleans, bekannt gegeben.

Im Titelrennen sind nur noch Barkley, der mit den Eagles im Halbfinale auf das Überraschungsteam Washington Commanders trifft (Sonntag, 21.00 Uhr), und Allen. Die Bills spielen treten bei Titelverteidiger Kansas City Chiefs an (Montag, 0.30/beide RTL und DAZN). Als zum bislang letzten Mal kein Quarterback den Preis erhielt, wurde Running Back Adrian Peterson ausgezeichnet (2012/13). Jackson und Allen gelten in diesem Jahr als aussichtsreichste Kandidaten.