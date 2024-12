Nach Gehirnerschütterung: NFL-Saison für Lawrence wohl vorbei

Für Quarterback Trevor Lawrence ist eine ganz und gar enttäuschende NFL-Saison wohl vorzeitig vorbei. Die Jacksonville Jaguars haben den Footballstar wegen einer Gehirnerschütterung auf die sogenannte Injured Reserve List gesetzt, damit verpasst Lawrence (25) mindestens vier Spiele. Für die Jags stehen noch fünf Hauptrundenspiele aus, die Play-offs sind außer Reichweite.

Im Spiel der Jaguars gegen die Houston Texans (20:23) war Lawrence am vergangenen Wochenende von Azeez Al-Shaair übel getackelt worden, der Linebacker erhielt für die folgenschwere Attacke eine Drei-Spiele-Sperre. Lawrence war beim Draft 2021 an erster Stelle von Jacksonville ausgewählt worden. Das Team aus Florida hat in der aktuellen Spielzeit nur zwei Siege geholt und zehn Niederlagen kassiert. Schlechter ist keine andere Mannschaft.