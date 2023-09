Nächster Touchdown für St. Brown: Lions schlagen Packers

Anzeige

Nächster Touchdown, nächster Sieg: Footballprofi Amon-Ra St. Brown ist mit den Detroit Lions in der NFL weiter voll auf Kurs. Das Team um den Deutsch-Amerikaner gewann beim Divisions-Rivalen Green Bay Packers 34:20 und feierte den dritten Sieg im vierten Spiel der Saison. St. Brown gelang im Lambeau Field im ersten Viertel der erste Touchdown der Partie.

Bereits beim Sieg zum Saisonauftakt gegen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs hatte der 23-Jährige einen Touchdown erzielt. In den Schatten gestellt wurde St. Brown am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Packers jedoch von Teamkollege David Montgomery, der drei Touchdowns erlief. In der vergangenen Partie hatte der Running Back wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt.

Durch den Sieg übernahmen die Lions in der NFC North die Führung vor den Packers (zwei Siege, zwei Niederlagen) und untermauerten ihre Ansprüche in dieser Saison. Der Sieger der Division hat einen Platz in den Play-offs sicher.