NFL - Name von Teamowner taucht in neu veröffentlichten Epstein-Dokumenten auf
Veröffentlicht: 31.01.2026
12:14 Uhr
- ran.de
In neu veröffentlichten Akten rund um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein taucht auch der Name eines Owners aus der NFL auf. Und das mehrere hundert Mal.
Am Freitag veröffentlichte das US-Justizministerium weitere Akten zum Skandal rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten sowie tausende Videos und Fotos sind verfügbar. Eine Veröffentlichung, die vor allem für die New York Giants pikant sein dürfte.
So geht laut US-Medien aus den Unterlagen hervor, dass Epstein Steve Tisch, seines Zeichens Miteigentümer der Franchise aus dem Big Apple, mit zahlreichen Frauen in Kontakt brachte.
Demnach taucht Tischs Name in den bisher unveröffentlichten Akten mindestens 440 Mal auf. In den entsprechenden E-Mails reichen die Konversationen von Alltäglichem, wie dem Ausmachen von Essensverabredungen, bis hin zu vulgären Äußerungen.
In einem entsprechenden "The Athletic"-Bericht wird unter anderem eine Konversation zwischen Tisch und Epstein zitiert, in der der Straftäter den NFL-Klub-Owner fragte: "Hast du die mit dem tollen Arsch und den falschen Titten kontaktiert? Sie hat einen älteren Freund, der eine Schauspielschule besucht und einen 10er-Arsch. Ich freue mich, dich als neuen, aber offensichtlich gleichgesinnten Freund zu haben."
Giants-Owner bezieht zu Epstein-Kontakt Stellung
In weiteren Konversationen aus dem Jahr 2013 wird unter anderem über ein "ukrainisches Mädchen", eine Russin, die "selten die Wahrheit sagt, aber lustig ist", und über einen möglichen Prostitutions-Job einer weiteren Frau diskutiert.
Der 76-jährige Tisch, Miteigentümer und Vizepräsident der Giants, hat in seiner beruflichen Laufbahn auch unzählige Hollywood-Filme, darunter "Forrest Gump", produziert.
"Wir hatten eine kurze Verbindung, in der wir E-Mails über erwachsene Frauen austauschten und darüber hinaus über Filme, Philanthropie und Investitionen diskutierten", nahm er selbst zu seinem Kontakt mit Epstein Stellung.
Und weiter: "Ich habe keine seiner Einladungen angenommen und bin nie auf seine Insel gefahren. Wie wir alle inzwischen wissen, war er ein schrecklicher Mensch, und ich bedaure zutiefst, mit ihm in Verbindung gestanden zu haben."
Übrigens: Auch Josh Harris, Eigentümer der Washington Commanders, der Philadelphia 76ers aus der NBA und der New Jersey Devils aus der NHL, taucht in den Akten auf. Seine Korrespondenz erfolgte aber lediglich über Assistenten und betraf Epsteins Wunsch, Geschäftstreffen zu vereinbaren. Harris selbst versuchte ein Treffen mit Epstein offenbar zu vermeiden.