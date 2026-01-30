- Anzeige -
Minnesota feuert wohl GM

NFL: Minnesota Vikings feuern wohl den General Manager Adofo-Mensah trotz Verlängerung vor der Saison

  • Aktualisiert: 30.01.2026
  • 23:37 Uhr
  • Malte Ahrens

Die Minnesota Vikings haben wohl ihren General Manager Kwesi Adofo-Mensah entlassen, obwohl man seinen Vertrag erst in der letzten Offseason verlängerte.

Die Minnesota Vikings haben laut "The Athletic" nach der enttäuschenden 9-8-Saison ihren General Manager Kwesi Adofo-Mensah entlassen. Der 44-Jährige hatte erst im Mai mit der NFL-Franchise verlängert.

Seit 2022 war er in Minnesota als GM aktiv. Vorher arbeitete er lange Zeit für die San Francisco 49ers.

Im Bericht ist davon die Rede, dass es verschiedene Ansichten über Trades und Free-Agency-Verpflichtungen für die kommende Offseason gegeben haben soll. Neben Head Coach Kevin O'Connell soll es dafür nun eine neue starke Stimme in der Franchise geben.

Verschiedene Gründe für Adofo-Mensah-Aus

Auch die Wahl in den vergangenen Drafts soll einen großen Teil zu der Entscheidung beigetragen haben. In vier Jahren holte Minnesota lediglich vier Spieler, die sich als Starter nachhaltig etabliert haben. Die Eigentümer erwarten wohl einen höheren Standard.

Unter der Führung von Adofo-Mensah gab es verschiede Ansätze für eine erfolgreiche Zukunft. Nach erfahrenen Quarterbacks wie Kirk Cousins und Sam Darnold setzte man zuletzt auf den jungen J.J. McCarthy. Trotzdem verpasste man die Playoffs.

