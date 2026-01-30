Die Minnesota Vikings haben wohl ihren General Manager Kwesi Adofo-Mensah entlassen, obwohl man seinen Vertrag erst in der letzten Offseason verlängerte.

Die Minnesota Vikings haben laut "The Athletic" nach der enttäuschenden 9-8-Saison ihren General Manager Kwesi Adofo-Mensah entlassen. Der 44-Jährige hatte erst im Mai mit der NFL-Franchise verlängert.

Seit 2022 war er in Minnesota als GM aktiv. Vorher arbeitete er lange Zeit für die San Francisco 49ers.

Im Bericht ist davon die Rede, dass es verschiedene Ansichten über Trades und Free-Agency-Verpflichtungen für die kommende Offseason gegeben haben soll. Neben Head Coach Kevin O'Connell soll es dafür nun eine neue starke Stimme in der Franchise geben.